В Екатеринбурге вооруженные силовики вылавливают мигрантов из кафе и парикмахерских возле «Таганского ряда». Проводятся плановые мероприятие, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Полицейские в масках и с автоматами врываются в парикмахерские и кафе возле ДК ВОС, где чаще всего находятся мигранты», — сказал очевидец. По словам источника, на месте работают полицейские из областного ГУ МВД.
Собеседник отметил, что в этом месте часто проводят рейды. «Там рядом еще есть „Шанхай“ — тоже излюбленное место для ловли мигрантов», — подчеркнул он.
Ранее сотрудники военкоматов и СК провели облаву на мигрантов, не стоящих на воинском учете. Операция проходила возле ТРЦ «Мегаполис», под проверку попали 47 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!