18 июня 2024

Люди в масках и с автоматами устроили облаву на мигрантов возле «Таганского ряда»

Вооруженные полицейские в масках ловят мигрантов возле рынка в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проводят плановый рейд
Силовики проводят плановый рейд Фото:

В Екатеринбурге вооруженные силовики вылавливают мигрантов из кафе и парикмахерских возле «Таганского ряда». Проводятся плановые мероприятие, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Полицейские в масках и с автоматами врываются в парикмахерские и кафе возле ДК ВОС, где чаще всего находятся мигранты», — сказал очевидец. По словам источника, на месте работают полицейские из областного ГУ МВД.

Собеседник отметил, что в этом месте часто проводят рейды. «Там рядом еще есть „Шанхай“ — тоже излюбленное место для ловли мигрантов», — подчеркнул он.

Ранее сотрудники военкоматов и СК провели облаву на мигрантов, не стоящих на воинском учете. Операция проходила возле ТРЦ «Мегаполис», под проверку попали 47 человек.

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В Екатеринбурге вооруженные силовики вылавливают мигрантов из кафе и парикмахерских возле «Таганского ряда». Проводятся плановые мероприятие, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Полицейские в масках и с автоматами врываются в парикмахерские и кафе возле ДК ВОС, где чаще всего находятся мигранты», — сказал очевидец. По словам источника, на месте работают полицейские из областного ГУ МВД. Собеседник отметил, что в этом месте часто проводят рейды. «Там рядом еще есть „Шанхай“ — тоже излюбленное место для ловли мигрантов», — подчеркнул он. Ранее сотрудники военкоматов и СК провели облаву на мигрантов, не стоящих на воинском учете. Операция проходила возле ТРЦ «Мегаполис», под проверку попали 47 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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