Иностранцам вручили повестки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге возле ТРЦ «Мегаполис» сотрудники военкоматов и СК поймали пять иностранцев, получивших гражданство РФ, но не стоящих на воинском учете. Всего под проверку попали 47 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

«Среди мигрантов искали тех, кто получил гражданство России, но не встал на воинский учет. По результатам проверки установлены 47 граждан, имеющих гражданство РФ, из них пять граждан, не состоящих на воинском учете», — следует из сообщения. Пойманным вручили повестки, а затем их доставили в Чкаловский военкомат.

Ранее ФСБ провели облаву на мигрантов в промзоне Березовского. Правоохранители проверили документы у 98 иностранцев, из них 11 оказались нелегалами. Нарушителей выдворили из страны.

Фото: пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО