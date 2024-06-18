Пожар в промзоне Ноябрьска локализован

Силы МЧС прибыли к месту пожара в Ноябрьске через несколько минут после поступления сигнала о возгорании
Силы МЧС локализовали пожар в промзоне Ноябрьска (ЯНАО). Дежурно-спасательная часть приняла сигнал в 13:48 — пожарные прибыли на место через несколько минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС ЯНАО.
«В 14:10 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. Угрозы рядом стоящим объектам нет, пострадавших и погибших нет», — сказано в сообщении.
В настоящий момент тушение пожара продолжается — его причиной называют загоревшийся мусор. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Ноябрьска заметили клубы черного дыма в районе городской промзоны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!