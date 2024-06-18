18 июня 2024

Пожар в промзоне Ноябрьска локализован

Сотрудники МЧС локализовали пожар в районе промзоны Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
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Силы МЧС прибыли к месту пожара в Ноябрьске через несколько минут после поступления сигнала о возгорании
Силы МЧС прибыли к месту пожара в Ноябрьске через несколько минут после поступления сигнала о возгорании Фото:

Силы МЧС локализовали пожар в промзоне Ноябрьска (ЯНАО). Дежурно-спасательная часть приняла сигнал в 13:48 — пожарные прибыли на место через несколько минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС ЯНАО.

«В 14:10 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. Угрозы рядом стоящим объектам нет, пострадавших и погибших нет», — сказано в сообщении.

В настоящий момент тушение пожара продолжается — его причиной называют загоревшийся мусор. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Ноябрьска заметили клубы черного дыма в районе городской промзоны.

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Силы МЧС локализовали пожар в промзоне Ноябрьска (ЯНАО). Дежурно-спасательная часть приняла сигнал в 13:48 — пожарные прибыли на место через несколько минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС ЯНАО. «В 14:10 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. Угрозы рядом стоящим объектам нет, пострадавших и погибших нет», — сказано в сообщении. В настоящий момент тушение пожара продолжается — его причиной называют загоревшийся мусор. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Ноябрьска заметили клубы черного дыма в районе городской промзоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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