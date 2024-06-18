18 июня 2024

В Ноябрьске горит база в промзоне. Фото

В районе промзоны в Ноябрьске произошел пожар
© Служба новостей «URA.RU»
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Над промзоной поднимаются клубы черного дыма
Над промзоной поднимаются клубы черного дыма Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в районе промзоны произошел пожар. Как сообщают горожане, горит база в четвертом проезде, над местом возгорания поднимаются клубы черного дыма.

«Горит База в четвертом проезде. Промзона», — сообщили очевидцы в городском telegram-канале «NSK».

По информации противопожарной службы, речь идет о горении бытового мусора. Подробности представители ГУ МЧС ЯНАО пообещали предоставить в ближайшее время.

Над промзоной Ноябрьска поднимаются клубы черного дыма
Над промзоной Ноябрьска поднимаются клубы черного дыма
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) в районе промзоны произошел пожар. Как сообщают горожане, горит база в четвертом проезде, над местом возгорания поднимаются клубы черного дыма. «Горит База в четвертом проезде. Промзона», — сообщили очевидцы в городском telegram-канале «NSK». По информации противопожарной службы, речь идет о горении бытового мусора. Подробности представители ГУ МЧС ЯНАО пообещали предоставить в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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