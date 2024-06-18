Над промзоной поднимаются клубы черного дыма
В Ноябрьске (ЯНАО) в районе промзоны произошел пожар. Как сообщают горожане, горит база в четвертом проезде, над местом возгорания поднимаются клубы черного дыма.
«Горит База в четвертом проезде. Промзона», — сообщили очевидцы в городском telegram-канале «NSK».
По информации противопожарной службы, речь идет о горении бытового мусора. Подробности представители ГУ МЧС ЯНАО пообещали предоставить в ближайшее время.
Над промзоной Ноябрьска поднимаются клубы черного дыма
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