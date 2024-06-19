Путин находится в Северной Корее с государственным визитом
Президент России Владимир Путин сел за руль «Ауруса», который подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Они вместе проехались по Пхеньяну.
«Путин в Пхеньяне проехался за рулем Aurus вместе с Ким Чен Ыном», — сообщили корреспонденты РИА Новостей. Ранее стало известно, что Путин подарил такой автомобиль лидеру КНДР.
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