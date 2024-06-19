Путин прокатил Ким Чен Ына на «Аурусе». Видео

19 июня 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Путин находится в Северной Корее с государственным визитом Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Президент России Владимир Путин сел за руль «Ауруса», который подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Они вместе проехались по Пхеньяну. «Путин в Пхеньяне проехался за рулем Aurus вместе с Ким Чен Ыном», — сообщили корреспонденты РИА Новостей. Ранее стало известно, что Путин подарил такой автомобиль лидеру КНДР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин сел за руль «Ауруса», который подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Они вместе проехались по Пхеньяну. «Путин в Пхеньяне проехался за рулем Aurus вместе с Ким Чен Ыном», — сообщили корреспонденты РИА Новостей. Ранее стало известно, что Путин подарил такой автомобиль лидеру КНДР.