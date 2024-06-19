Путин прокатил Ким Чен Ына на «Аурусе». Видео

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, ким чен ын
Путин находится в Северной Корее с государственным визитом Фото:

Президент России Владимир Путин сел за руль «Ауруса», который подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Они вместе проехались по Пхеньяну.

«Путин в Пхеньяне проехался за рулем Aurus вместе с Ким Чен Ыном», — сообщили корреспонденты РИА Новостей. Ранее стало известно, что Путин подарил такой автомобиль лидеру КНДР.

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Президент России Владимир Путин сел за руль «Ауруса», который подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Они вместе проехались по Пхеньяну. «Путин в Пхеньяне проехался за рулем Aurus вместе с Ким Чен Ыном», — сообщили корреспонденты РИА Новостей. Ранее стало известно, что Путин подарил такой автомобиль лидеру КНДР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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