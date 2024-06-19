Банкам вернут потери от списания процентов по кредитам военных

Российское правительство утвердило порядок компенсации банкам 50% доходов, недополученных из-за списания процентов по кредитам военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом следует из сообщения на сайте кабмина.
«Правительство продолжает создавать условия для реализации мер социальной поддержки участников специальной военной операции», — говорится в документе. Согласно новому постановлению, банки получат компенсацию за недополученные проценты по кредитам, которые они предоставили мобилизованным гражданам, другим участникам спецоперации, а также членам их семей.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении кредитных каникул. Также для погибших участников СВО и ставших инвалидами I группы будут прекращены обязательства по договорам поручительства.
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