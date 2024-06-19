Банкам вернут потери от списания процентов по кредитам военных

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Кабмин установил порядок компенсации потерь от списания процентов по кредитам военных
Кабмин установил порядок компенсации потерь от списания процентов по кредитам военных Фото:

Российское правительство утвердило порядок компенсации банкам 50% доходов, недополученных из-за списания процентов по кредитам военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом следует из сообщения на сайте кабмина.

«Правительство продолжает создавать условия для реализации мер социальной поддержки участников специальной военной операции», — говорится в документе. Согласно новому постановлению, банки получат компенсацию за недополученные проценты по кредитам, которые они предоставили мобилизованным гражданам, другим участникам спецоперации, а также членам их семей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении кредитных каникул. Также для погибших участников СВО и ставших инвалидами I группы будут прекращены обязательства по договорам поручительства.

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Российское правительство утвердило порядок компенсации банкам 50% доходов, недополученных из-за списания процентов по кредитам военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом следует из сообщения на сайте кабмина. «Правительство продолжает создавать условия для реализации мер социальной поддержки участников специальной военной операции», — говорится в документе. Согласно новому постановлению, банки получат компенсацию за недополученные проценты по кредитам, которые они предоставили мобилизованным гражданам, другим участникам спецоперации, а также членам их семей. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении кредитных каникул. Также для погибших участников СВО и ставших инвалидами I группы будут прекращены обязательства по договорам поручительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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