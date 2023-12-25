Для участников СВО продлят кредитные каникулы до 2024 года

25 декабря 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Для ООО с одним участником, призванного по мобилизации, такое право продлевается на год в отношении ипотечных кредитов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для участников спецоперации и их семей продлят кредитные каникулы до конца 2024 года. Также для погибших участников СВО и ставших инвалидами I группы будут прекращены обязательства по договорам поручительства. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он размещен на портале правовых актов. «[Закон] продлевает на 2024 год право участников СВО и членов их семей обратиться к кредитору за кредитными каникулами», — говорится в документе. Отмечается, что для ООО, в состав которого входит один участник, призванный на военную службу по мобилизации, данное право продлевается на год в отношении ипотечных кредитов. Согласно закону, предусматривается прекращение обязательств по договорам поручительства тех участников спецоперации, которые погибли или стали инвалидами I группы. Данная норма будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 года. Отмечается, что ранее с участников СВО кредитные обязательства списывались полностью. Но поручительств по кредитам это не касалось. По словам первого вице-спикер Совфеда Андрея Турчака, на наследника погибшего возлагались обязательства поручителя, если отсутствовали законодательные ограничения. Ранее правительство России поддержало законопроект об освобождении членов семей погибших участников СВО от уплаты госпошлины за недвижимость. Отмечается, что новой льготой смогут воспользоваться родственники сотрудников Росгвардии и МВД, военнослужащих Минобороны, которые погибли при исполнении долга. Кроме того, в список попадут близкие тех участников, кто скончался после полученного на службе заболевания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для участников спецоперации и их семей продлят кредитные каникулы до конца 2024 года. Также для погибших участников СВО и ставших инвалидами I группы будут прекращены обязательства по договорам поручительства. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он размещен на портале правовых актов. «[Закон] продлевает на 2024 год право участников СВО и членов их семей обратиться к кредитору за кредитными каникулами», — говорится в документе. Отмечается, что для ООО, в состав которого входит один участник, призванный на военную службу по мобилизации, данное право продлевается на год в отношении ипотечных кредитов. Согласно закону, предусматривается прекращение обязательств по договорам поручительства тех участников спецоперации, которые погибли или стали инвалидами I группы. Данная норма будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 года. Отмечается, что ранее с участников СВО кредитные обязательства списывались полностью. Но поручительств по кредитам это не касалось. По словам первого вице-спикер Совфеда Андрея Турчака, на наследника погибшего возлагались обязательства поручителя, если отсутствовали законодательные ограничения. Ранее правительство России поддержало законопроект об освобождении членов семей погибших участников СВО от уплаты госпошлины за недвижимость. Отмечается, что новой льготой смогут воспользоваться родственники сотрудников Росгвардии и МВД, военнослужащих Минобороны, которые погибли при исполнении долга. Кроме того, в список попадут близкие тех участников, кто скончался после полученного на службе заболевания.