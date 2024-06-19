В ХМАО по состоянию на вечер 19 июня подтоплены паводковыми водами 1171 приусадебный участок. Актуальная информация опубликована окружным Управлением МЧС.
«На территории автономного округа затоплено 1171 приусадебный участок, 125 дачных домов и 9 жилых домов в садовых товариществах. Пострадавшие участки находятся в Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, а также в населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района и Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района», — сообщается на сайте ведомства.
По данным управления, в Нижневартовске подтоплено 668 участков, в Мегионе — 187, в Лангепасе — 240, в Саранпауле — 47 участков. Кроме того, за день вода в Оби на территории Сургута поднялась на 2 сантиметра, В Нижневартовске — остался на прежнем уровне, а в реке Ляпин — снизился на 19 сантиметров.
Временно исполняющий обязанности главы ХМАО Руслан Кухарук ранее поручил правоохранителям организовать патрулирование районов затопления. Также он отметил важность решения проблемы с возможным затоплением электростанции в Саранпауле. О том, как переносят паводок самые затопленные районы Нижневартовска можно узнать в фоторепортаже корреспондента URA.RU.
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