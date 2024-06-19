19 июня 2024

В ХМАО растет число затопленных паводком дачных участков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На 19 июня в ХМАО паводком затоплен 1171 участок
На 19 июня в ХМАО паводком затоплен 1171 участок Фото:

В ХМАО по состоянию на вечер 19 июня подтоплены паводковыми водами 1171 приусадебный участок. Актуальная информация опубликована окружным Управлением МЧС.

«На территории автономного округа затоплено 1171 приусадебный участок, 125 дачных домов и 9 жилых домов в садовых товариществах. Пострадавшие участки находятся в Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, а также в населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района и Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района», — сообщается на сайте ведомства.

По данным управления, в Нижневартовске подтоплено 668 участков, в Мегионе — 187, в Лангепасе — 240, в Саранпауле — 47 участков. Кроме того, за день вода в Оби на территории Сургута поднялась на 2 сантиметра, В Нижневартовске — остался на прежнем уровне, а в реке Ляпин — снизился на 19 сантиметров.

Временно исполняющий обязанности главы ХМАО Руслан Кухарук ранее поручил правоохранителям организовать патрулирование районов затопления. Также он отметил важность решения проблемы с возможным затоплением электростанции в Саранпауле. О том, как переносят паводок самые затопленные районы Нижневартовска можно узнать в фоторепортаже корреспондента URA.RU.

За сутки количество подтопленных дачных участков в ХМАО увеличилось
За сутки количество подтопленных дачных участков в ХМАО увеличилось
Фото:

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В ХМАО по состоянию на вечер 19 июня подтоплены паводковыми водами 1171 приусадебный участок. Актуальная информация опубликована окружным Управлением МЧС. «На территории автономного округа затоплено 1171 приусадебный участок, 125 дачных домов и 9 жилых домов в садовых товариществах. Пострадавшие участки находятся в Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, а также в населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района и Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района», — сообщается на сайте ведомства. По данным управления, в Нижневартовске подтоплено 668 участков, в Мегионе — 187, в Лангепасе — 240, в Саранпауле — 47 участков. Кроме того, за день вода в Оби на территории Сургута поднялась на 2 сантиметра, В Нижневартовске — остался на прежнем уровне, а в реке Ляпин — снизился на 19 сантиметров. Временно исполняющий обязанности главы ХМАО Руслан Кухарук ранее поручил правоохранителям организовать патрулирование районов затопления. Также он отметил важность решения проблемы с возможным затоплением электростанции в Саранпауле. О том, как переносят паводок самые затопленные районы Нижневартовска можно узнать в фоторепортаже корреспондента URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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