Путин получил высшую госнаграду Северной Кореи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин награжден орденом Ким Ир Сена Фото:

Президент Владимир Путин награжден орденом Ким Ир Сена во время визита в КНДР. Об этом сообщает высшая государственная награда страны, как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Ким Чен Ын вручил награду Владимиру Путину „в знак выражения безграничной власти и доверия“ со стороны правительства и КНДР российскому лидеру за его „особые заслуги в развитии отношений между двумя переменными“», — говорится в сообщении ЦТАК.

Переговоры между Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном продолжались более полутора часов. Встреча проходила в расширенном формате с участием делегаций представителей двух стран. В ходе встречи обсуждалось взаимовыгодное сотрудничество.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Владимир Путин награжден орденом Ким Ир Сена во время визита в КНДР. Об этом сообщает высшая государственная награда страны, как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). «Ким Чен Ын вручил награду Владимиру Путину „в знак выражения безграничной власти и доверия“ со стороны правительства и КНДР российскому лидеру за его „особые заслуги в развитии отношений между двумя переменными“», — говорится в сообщении ЦТАК. Переговоры между Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном продолжались более полутора часов. Встреча проходила в расширенном формате с участием делегаций представителей двух стран. В ходе встречи обсуждалось взаимовыгодное сотрудничество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...