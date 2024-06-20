Путин получил высшую госнаграду Северной Кореи

20 июня 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

Путин награжден орденом Ким Ир Сена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин награжден орденом Ким Ир Сена во время визита в КНДР. Об этом сообщает высшая государственная награда страны, как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). «Ким Чен Ын вручил награду Владимиру Путину „в знак выражения безграничной власти и доверия“ со стороны правительства и КНДР российскому лидеру за его „особые заслуги в развитии отношений между двумя переменными“», — говорится в сообщении ЦТАК. Переговоры между Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном продолжались более полутора часов. Встреча проходила в расширенном формате с участием делегаций представителей двух стран. В ходе встречи обсуждалось взаимовыгодное сотрудничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин награжден орденом Ким Ир Сена во время визита в КНДР. Об этом сообщает высшая государственная награда страны, как сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). «Ким Чен Ын вручил награду Владимиру Путину „в знак выражения безграничной власти и доверия“ со стороны правительства и КНДР российскому лидеру за его „особые заслуги в развитии отношений между двумя переменными“», — говорится в сообщении ЦТАК. Переговоры между Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном продолжались более полутора часов. Встреча проходила в расширенном формате с участием делегаций представителей двух стран. В ходе встречи обсуждалось взаимовыгодное сотрудничество.