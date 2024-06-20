В Свердловской области резко подорожал картофель

Свердловскстат: картофель за месяц подорожал почти в два раза
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Обзорная по городу. Пермь , овощи, картофель
За год картофель подорожал на 31% Фото:

В Свердловской области картофель подорожал почти в два раза за месяц. Данные об изменениях потребительских цен представлены на сайте Свердловскстата.

В период с мая по июнь картофель подорожал с 26,53 рубля до 48,24 рубля за килограмм. За неделю (10-17 июня) картофель подорожал на 11 рублей (с 39 рублей до 48 рублей за килограмм), приводят динамику цен в отчете.

Примерно в этот же период, в июне 2023 года, картофель стоил 36,58 рубля за килограмм. За год цена на клубнеплод поднялась на 31%.

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В Свердловской области картофель подорожал почти в два раза за месяц. Данные об изменениях потребительских цен представлены на сайте Свердловскстата. В период с мая по июнь картофель подорожал с 26,53 рубля до 48,24 рубля за килограмм. За неделю (10-17 июня) картофель подорожал на 11 рублей (с 39 рублей до 48 рублей за килограмм), приводят динамику цен в отчете. Примерно в этот же период, в июне 2023 года, картофель стоил 36,58 рубля за килограмм. За год цена на клубнеплод поднялась на 31%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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