В Свердловской области резко подорожал картофель

За год картофель подорожал на 31%
В Свердловской области картофель подорожал почти в два раза за месяц. Данные об изменениях потребительских цен представлены на сайте Свердловскстата.
В период с мая по июнь картофель подорожал с 26,53 рубля до 48,24 рубля за килограмм. За неделю (10-17 июня) картофель подорожал на 11 рублей (с 39 рублей до 48 рублей за килограмм), приводят динамику цен в отчете.
Примерно в этот же период, в июне 2023 года, картофель стоил 36,58 рубля за килограмм. За год цена на клубнеплод поднялась на 31%.
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