В Свердловской области резко подорожал картофель

Свердловскстат: картофель за месяц подорожал почти в два раза

20 июня 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

За год картофель подорожал на 31% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области картофель подорожал почти в два раза за месяц. Данные об изменениях потребительских цен представлены на сайте Свердловскстата. В период с мая по июнь картофель подорожал с 26,53 рубля до 48,24 рубля за килограмм. За неделю (10-17 июня) картофель подорожал на 11 рублей (с 39 рублей до 48 рублей за килограмм), приводят динамику цен в отчете. Примерно в этот же период, в июне 2023 года, картофель стоил 36,58 рубля за килограмм. За год цена на клубнеплод поднялась на 31%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области картофель подорожал почти в два раза за месяц. Данные об изменениях потребительских цен представлены на сайте Свердловскстата. В период с мая по июнь картофель подорожал с 26,53 рубля до 48,24 рубля за килограмм. За неделю (10-17 июня) картофель подорожал на 11 рублей (с 39 рублей до 48 рублей за килограмм), приводят динамику цен в отчете. Примерно в этот же период, в июне 2023 года, картофель стоил 36,58 рубля за килограмм. За год цена на клубнеплод поднялась на 31%.