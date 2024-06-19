В ХМАО рекордное количество школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Югра готовится установить рекорд за последние три года по количеству школьников, сдавших ЕГЭ на сто баллов. Об этом журналисту URA.RU сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
«По результатам сдачи восьми предметов на ЕГЭ, 68 экзаменационных работ получили высшую оценку, в то время как в 2023 году их было всего 47. Впереди результаты экзаменов по истории, биологии и иностранному языку», — сообщил Дренин URA.RU.
Больше всего стобалльников по литературе — 20 человек. По русскому языку 15 старшеклассников написали ЕГЭ на высший балл. Профильная математика и химия — по 11 школьников с высшим результатом. Физика — 5, география — 4, информатику на сто баллов удалось написать лишь двоим. Только экзамен по обществознанию никто не написал без ошибок.
Сам глава депобразования Югры считает, что к столь высокому результату привела тщательная подготовка старшеклассников и их личная мотивация. «Важен правильный выбор предмета. Думаю, дети четко понимали какие предметы им нужны. Так работает система профориентации», — пояснил он в разговоре с журналистом.
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