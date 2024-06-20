Челябинских мастеров-народников внесут в спецреестр

В Челябинской области создадут реестр мастеров народных художественных промыслов. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Законодательное собрание региона.
«Проектом закона исполнительный орган Челябинской области, уполномоченный в сфере культуры, наделяется полномочиями по принятию решения о создании регионального реестра мастеров народных художественных промыслов. В его полномочиях также будет установление порядка формирования и ведения регионального реестра мастеров народных художественных промыслов», — говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект о господдержке народных художественных промыслов и ремесел внесен в заксобрание губернатором Алексеем Текслером. Депутаты ЗСО рассмотрят законопроект на заседании 27 июня.
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