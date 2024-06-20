Челябинских мастеров-народников внесут в спецреестр

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Народных мастеров внесут в специальный реестр
Народных мастеров внесут в специальный реестр Фото:

В Челябинской области создадут реестр мастеров народных художественных промыслов. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Законодательное собрание региона.

«Проектом закона исполнительный орган Челябинской области, уполномоченный в сфере культуры, наделяется полномочиями по принятию решения о создании регионального реестра мастеров народных художественных промыслов. В его полномочиях также будет установление порядка формирования и ведения регионального реестра мастеров народных художественных промыслов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект о господдержке народных художественных промыслов и ремесел внесен в заксобрание губернатором Алексеем Текслером. Депутаты ЗСО рассмотрят законопроект на заседании 27 июня.

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В Челябинской области создадут реестр мастеров народных художественных промыслов. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Законодательное собрание региона. «Проектом закона исполнительный орган Челябинской области, уполномоченный в сфере культуры, наделяется полномочиями по принятию решения о создании регионального реестра мастеров народных художественных промыслов. В его полномочиях также будет установление порядка формирования и ведения регионального реестра мастеров народных художественных промыслов», — говорится в пояснительной записке к документу. Законопроект о господдержке народных художественных промыслов и ремесел внесен в заксобрание губернатором Алексеем Текслером. Депутаты ЗСО рассмотрят законопроект на заседании 27 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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