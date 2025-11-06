Логотип РИА URA.RU
Челябинцев будут кормить фруктами из Ирана и Китая

06 ноября 2025 в 14:24
Иностранные фрукты подадут к столам южноуральцев

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителям Челябинской области будут продавать фрукты из Ирана, Китая, Киргизии и других стран. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, только за неделю в регион ввезли 1,1 тысячи тонн овощей и фруктов.

«Досмотрели 61 транспортное средство. Автомобили ввозили в страну из Киргизии, Казахстана и Таджикистана порядка 1,1 тыс. т овощей и фруктов казахстанского, киргизского, таджикского, китайского, узбекского и иранского происхождения», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

При этом в ходе контроля были выявлены нарушения фитосанитарных требований в трех грузовиках. Одна машина ехала из Таджикистана в Тюмень без обязательного фитосанитарного сертификата на партию яблок, гранатов, хурмы и риса. Еще два автомобиля, следовавшие из Казахстана в Челябинск, перевозили незадекларированную продукцию. Вместо заявленной в сертификатах капусты, редьки и кабачков в машинах находились баклажаны.

Нарушителей привлекли к административной ответственности . Весь груз из трех автомашин инспекторы Россельхознадзора вернули в Казахстан. Остальные 58 транспортных средств, прошедших проверку без замечаний, проследовали в пункты назначения для реализации товара.

