Глава МЧС ХМАО сделал прогноз, когда паводок пойдет на спад

Паводок в ХМАО пойдет на спад с 24 июня. Гидрометцентр прогнозирует стабилизацию ситуации уже со следующей недели, об этом рассказал глава МЧС округа Петр Кугуй в официальном tg-канале регионального правительства «Югра Z Официально».
«По информации Гидрометцентра стабилизация обстановки на территории нашего округа прогнозируется с 24 июня. Мы видим, что в верховьях реки Обь все приточные реки, которые находятся на территории нашего округа, уже идут на спад. Исходя из этого, со следующей недели будем прогнозировать стабилизацию обстановки и освобождение приусадебных участков от воды», — рассказал Петр Кугуй.
На 20 июня 2024 года на территории ХМАО подтоплен 1171 приусадебный участок, 125 дачных участков и девять жилых домов. «На предстоящие сутки прогнозируется подтопление до 59 приусадебных участков», — отметил глава ведомства.
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