19 июня 2024

Глава МЧС ХМАО сделал прогноз, когда паводок пойдет на спад

Паводок в ХМАО пойдет на спад с 24 июня 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в ХМАО пойдет на убыль с 24 июня
Паводок в ХМАО пойдет на убыль с 24 июня Фото:

Паводок в ХМАО пойдет на спад с 24 июня. Гидрометцентр прогнозирует стабилизацию ситуации уже со следующей недели, об этом рассказал глава МЧС округа Петр Кугуй в официальном tg-канале регионального правительства «Югра Z Официально».

«По информации Гидрометцентра стабилизация обстановки на территории нашего округа прогнозируется с 24 июня. Мы видим, что в верховьях реки Обь все приточные реки, которые находятся на территории нашего округа, уже идут на спад. Исходя из этого, со следующей недели будем прогнозировать стабилизацию обстановки и освобождение приусадебных участков от воды», — рассказал Петр Кугуй.

На 20 июня 2024 года на территории ХМАО подтоплен 1171 приусадебный участок, 125 дачных участков и девять жилых домов. «На предстоящие сутки прогнозируется подтопление до 59 приусадебных участков», — отметил глава ведомства.

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Паводок в ХМАО пойдет на спад с 24 июня. Гидрометцентр прогнозирует стабилизацию ситуации уже со следующей недели, об этом рассказал глава МЧС округа Петр Кугуй в официальном tg-канале регионального правительства «Югра Z Официально». «По информации Гидрометцентра стабилизация обстановки на территории нашего округа прогнозируется с 24 июня. Мы видим, что в верховьях реки Обь все приточные реки, которые находятся на территории нашего округа, уже идут на спад. Исходя из этого, со следующей недели будем прогнозировать стабилизацию обстановки и освобождение приусадебных участков от воды», — рассказал Петр Кугуй. На 20 июня 2024 года на территории ХМАО подтоплен 1171 приусадебный участок, 125 дачных участков и девять жилых домов. «На предстоящие сутки прогнозируется подтопление до 59 приусадебных участков», — отметил глава ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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