Двух челябинских экс-полицейских попросили отправить в колонию на 15 лет

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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
По делу о коррупции Андрею Караванову и Рустаму Хатимову запросили 15 лет колонии Фото:

Бывшего начальника РЭО ГИБДД ОМВД РФ по Саткинскому району Челябинской области Андрея Караванова и его экс-подчиненного Рустама Хатимова, обвиняемых в коррупции и превышении полномочий, попросили отправить в колонию. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе каждому из экс-полицейских запросили 15 лет колонии.

«В ходе прений гособвинитель ориентировал суд на назначение Караванову и Хатимову реального срока в колонии строгого режима. По совокупности преступлений для каждого из обвиняемых он просил 15 лет лишения свободы», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, на экс-силовиков также попросили наложить штраф, равный 20-кратной сумме взяток. Это более 4,5 млн рублей каждому. В пресс-службе Саткинского горсуда агентству подтвердили данную информацию.

Караванов и Хатимов были задержаны в июне 2021 года. Изначально их обвиняли в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Следствие считало, что сотрудники выдавали водительские удостоверения без фактического проведения экзамена. На сегодняшний день экс-полицейские обвиняются в 10 эпизодах получения взяток и одном эпизоде превышения должностных полномочий.

Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону. Караванов и Хатимов были уволены по отрицательным основаниям. В пресс-службе областного главка напомнили, что тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел.

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Бывшего начальника РЭО ГИБДД ОМВД РФ по Саткинскому району Челябинской области Андрея Караванова и его экс-подчиненного Рустама Хатимова, обвиняемых в коррупции и превышении полномочий, попросили отправить в колонию. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе каждому из экс-полицейских запросили 15 лет колонии. «В ходе прений гособвинитель ориентировал суд на назначение Караванову и Хатимову реального срока в колонии строгого режима. По совокупности преступлений для каждого из обвиняемых он просил 15 лет лишения свободы», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, на экс-силовиков также попросили наложить штраф, равный 20-кратной сумме взяток. Это более 4,5 млн рублей каждому. В пресс-службе Саткинского горсуда агентству подтвердили данную информацию. Караванов и Хатимов были задержаны в июне 2021 года. Изначально их обвиняли в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Следствие считало, что сотрудники выдавали водительские удостоверения без фактического проведения экзамена. На сегодняшний день экс-полицейские обвиняются в 10 эпизодах получения взяток и одном эпизоде превышения должностных полномочий. Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону. Караванов и Хатимов были уволены по отрицательным основаниям. В пресс-службе областного главка напомнили, что тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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