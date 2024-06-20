Двух челябинских экс-полицейских попросили отправить в колонию на 15 лет

20 июня 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

По делу о коррупции Андрею Караванову и Рустаму Хатимову запросили 15 лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего начальника РЭО ГИБДД ОМВД РФ по Саткинскому району Челябинской области Андрея Караванова и его экс-подчиненного Рустама Хатимова, обвиняемых в коррупции и превышении полномочий, попросили отправить в колонию. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе каждому из экс-полицейских запросили 15 лет колонии. «В ходе прений гособвинитель ориентировал суд на назначение Караванову и Хатимову реального срока в колонии строгого режима. По совокупности преступлений для каждого из обвиняемых он просил 15 лет лишения свободы», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, на экс-силовиков также попросили наложить штраф, равный 20-кратной сумме взяток. Это более 4,5 млн рублей каждому. В пресс-службе Саткинского горсуда агентству подтвердили данную информацию. Караванов и Хатимов были задержаны в июне 2021 года. Изначально их обвиняли в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Следствие считало, что сотрудники выдавали водительские удостоверения без фактического проведения экзамена. На сегодняшний день экс-полицейские обвиняются в 10 эпизодах получения взяток и одном эпизоде превышения должностных полномочий. Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону. Караванов и Хатимов были уволены по отрицательным основаниям. В пресс-службе областного главка напомнили, что тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего начальника РЭО ГИБДД ОМВД РФ по Саткинскому району Челябинской области Андрея Караванова и его экс-подчиненного Рустама Хатимова, обвиняемых в коррупции и превышении полномочий, попросили отправить в колонию. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе каждому из экс-полицейских запросили 15 лет колонии. «В ходе прений гособвинитель ориентировал суд на назначение Караванову и Хатимову реального срока в колонии строгого режима. По совокупности преступлений для каждого из обвиняемых он просил 15 лет лишения свободы», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, на экс-силовиков также попросили наложить штраф, равный 20-кратной сумме взяток. Это более 4,5 млн рублей каждому. В пресс-службе Саткинского горсуда агентству подтвердили данную информацию. Караванов и Хатимов были задержаны в июне 2021 года. Изначально их обвиняли в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Следствие считало, что сотрудники выдавали водительские удостоверения без фактического проведения экзамена. На сегодняшний день экс-полицейские обвиняются в 10 эпизодах получения взяток и одном эпизоде превышения должностных полномочий. Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону. Караванов и Хатимов были уволены по отрицательным основаниям. В пресс-службе областного главка напомнили, что тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел.