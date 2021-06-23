В Челябинской области арестовали двух силовиков

В Сатке взяли под стражу начальника отдела и инспектора ГИБДД (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Высокопоставленный сотрудник ГИБДД и его подчиненный в Челябинской области, по данным следствия, торговали водительскими удостоверениями. Оба полицейских арестованы, сообщили URA.RU следственном управлении СКР по региону.

«По данным следствия, начальник РЭО ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району и инспектор этого подразделения в 2020 году выдавали водительские удостоверения без сдачи экзаменов. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК РФ). Оба полицейских взяты под стражу», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. На данный момент установлены 12 преступных эпизодов, проверяется их причастность к другим.

«Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области пресечены противоправные действия двух сотрудников ГИБДД. В случае подтверждения вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание. Их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», — добавили URA.RU в пресс-службе регионального полицейского главка.