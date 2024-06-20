Бизнес-центр банкира Хотина в Москве передадут государству

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ФССП РФ продолжает осуществлять решения суда против Алексея Хотина
ФССП РФ продолжает осуществлять решения суда против Алексея Хотина Фото:

Приставы в рамках судебного решения работают над передачей в доход государства бизнес-центра «Агат» в Москве, принадлежащего банкиру Алексею Хотину. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП РФ.

«В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче бизнес-центра „Агат“, — сообщило ведомство. Слова передает РИА Новости. 

Ранее в июне текущего года уже были переданы государству такие объекты, как гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея «Модный сезон». Действия проводились в рамках исполнительного производства об обращении в государственный доход имущества Хотина.

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Приставы в рамках судебного решения работают над передачей в доход государства бизнес-центра «Агат» в Москве, принадлежащего банкиру Алексею Хотину. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП РФ. «В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче бизнес-центра „Агат“, — сообщило ведомство. Слова передает РИА Новости.  Ранее в июне текущего года уже были переданы государству такие объекты, как гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея «Модный сезон». Действия проводились в рамках исполнительного производства об обращении в государственный доход имущества Хотина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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