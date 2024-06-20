Бизнес-центр банкира Хотина в Москве передадут государству

Приставы в рамках судебного решения работают над передачей в доход государства бизнес-центра «Агат» в Москве, принадлежащего банкиру Алексею Хотину. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП РФ.
«В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче бизнес-центра „Агат“, — сообщило ведомство. Слова передает РИА Новости.
Ранее в июне текущего года уже были переданы государству такие объекты, как гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея «Модный сезон». Действия проводились в рамках исполнительного производства об обращении в государственный доход имущества Хотина.
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