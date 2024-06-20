Путин ответил на вопрос о выводе российских войск с Украины

Путин: Россия не выведет войска из зоны СВО, если этого требует Киев

20 июня 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не выведет войска из зоны спецоперации, если Киев ставит такое условие для переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Если Киев связывает ведение переговоров с Москвой с выводом российских войск, то этого никогда не случится», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом российский лидер отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не выведет войска из зоны спецоперации, если Киев ставит такое условие для переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Если Киев связывает ведение переговоров с Москвой с выводом российских войск, то этого никогда не случится», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом российский лидер отметил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.