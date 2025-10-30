Логотип РИА URA.RU
В ХМАО закрыли переправу через реку

В Нижневартовском районе приостановлена работа переправы через реку Вах
30 октября 2025 в 07:10
Переправа закрыта на три дня из-за пропуска льда

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовском районе ХМАО приостановлена работа переправы через реку Вах на 310-м километре по направлению к селу Охтеурье. Об этом сообщили в администрации района.

«Работа переправы (ООО Сиб-Рекон) на 310 км. реки Вах по направлению села Охтеурья будет закрыта с 29 по 31 октября», — отмечается в официальном telegram-канале муниципалитета. Ограничения вводятся из-за пропуска льда на реке.

Ранее URA.RU рассказывало, что к 25 декабря в ХМАО откроют 62 ледовые переправы и 56 зимних автодорог. Суммарная длина сезонной дорожной сети достигнет 2 464 км — все объекты должны запустить до конца года.

