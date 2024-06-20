Полчище насекомых захватили Черноисточинское водохранилище
Насекомые заполонили воды Черноисточинского пруда (Свердловская область) и его побережье. Об этом рассказал эколог Рамиль Хакимов в своих социальных сетях.
«Новая напасть на Черноисточинском пруду, мотыльки-однодневки», — пишет Хакимов на своей странице «ВКонтакте». Общественник переживает за экологическую обстановку на водохранилище.
По мнению тагильчан, такого нашествия мух не было давно. Насекомые и их личинки поселились не только на территории Черноисточинского водохранилища, но и в домах сельчан.
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