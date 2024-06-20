20 июня 2024

Под Нижним Тагилом мухи захватили озеро и его окрестности. Фото

Экоактивист Рамиль Хакимов рассказал о мухах, захвативших Черноисточинский пруд
© Служба новостей «URA.RU»
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Полчище насекомых захватили Черноисточинское водохранилище
Полчище насекомых захватили Черноисточинское водохранилище Фото:

Насекомые заполонили воды Черноисточинского пруда (Свердловская область) и его побережье. Об этом рассказал эколог Рамиль Хакимов в своих социальных сетях.

«Новая напасть на Черноисточинском пруду, мотыльки-однодневки», — пишет Хакимов на своей странице «ВКонтакте». Общественник переживает за экологическую обстановку на водохранилище.

По мнению тагильчан, такого нашествия мух не было давно. Насекомые и их личинки поселились не только на территории Черноисточинского водохранилища, но и в домах сельчан.

Активист обеспокоен состоянием озера
Активист обеспокоен состоянием озера
Фото:

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Насекомые заполонили воды Черноисточинского пруда (Свердловская область) и его побережье. Об этом рассказал эколог Рамиль Хакимов в своих социальных сетях. «Новая напасть на Черноисточинском пруду, мотыльки-однодневки», — пишет Хакимов на своей странице «ВКонтакте». Общественник переживает за экологическую обстановку на водохранилище. По мнению тагильчан, такого нашествия мух не было давно. Насекомые и их личинки поселились не только на территории Черноисточинского водохранилища, но и в домах сельчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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