«Каждый роман бьет по нервной системе»: мама Прохора Шаляпина — честно о пожилых избранницах сына

Мама Прохора Шаляпина Колесникова: каждый роман сына бил по нервной системе
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Мама Прохора Шаляпина тяжело реагировала на каждый из романов своего сына
Мама Прохора Шаляпина тяжело реагировала на каждый из романов своего сына Фото:

Российский певец Прохор Шаляпин известен своими многочисленными любовными похождениями. За 40-летнюю жизнь артист уже пережил три развода. Мама певца Елена Колесникова откровенно рассказала о том, как воспринимала всех партнерш своего сына. Она призналась, что каждая смена женщины сильно била по ее нервной системе. 

«Вообще, я очень эмоциональный человек, и каждая, как говорится, смена этих девушек, женщин, конечно, бьет по моей нервной системе. Я не могу спокойно к этому относиться», — рассказала женщина в беседе с журналистами передачи «Основано на реальных событиях» на НТВ.

Наиболее сильное нервное потрясение мама Шаляпина получила в тот момент, когда Прохор познакомил ее с Ларисой Копенкиной — женщиной, ставшей второй по счету супругой певца. Елену Колесникову поразила огромная разница в возрасту между сыном и Копенкиной — в более, чем 30 лет. Новая любовь Прохора была старше, чем его мать. Елена призналась, что когда познакомилась с Копенкиной, ей потребовалась медицинская помощь в связи с нервным потрясением. Причем родительницу Шаляпина приглашали на токшоу и женщине было сложнее смириться с личной жизнью сына на глазах общественности. 

Сам Прохор Шаляпин отмечал, что понимал реакцию своей мамы. Но не понимал, как объяснить ей, что ничего предосудительного в его отношениях с женщиной старше себя он не видит. «Она не понимала, что это, зачем это, как это. А я объяснить ей толком ничего не мог. Мама плакала от безысходности. И, конечно, на программах, куда ее приглашали, она выдавала абсолютно искренние реакции — такая русская женщина со слезами на глазах», — рассказал певец журналистам. 

Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина развелись в 2015 году спустя три года брака. Впервые за долгое время они вместе появились на публике в марте 2024 года. До этого Шаляпин также уже успел побывать в третьем по счету браке — с Татьяной-Клаудией Дэвис. Однако брак продлился недолго — девушка скончалась от COVID-19 в 2021 году. 

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Российский певец Прохор Шаляпин известен своими многочисленными любовными похождениями. За 40-летнюю жизнь артист уже пережил три развода. Мама певца Елена Колесникова откровенно рассказала о том, как воспринимала всех партнерш своего сына. Она призналась, что каждая смена женщины сильно била по ее нервной системе.  «Вообще, я очень эмоциональный человек, и каждая, как говорится, смена этих девушек, женщин, конечно, бьет по моей нервной системе. Я не могу спокойно к этому относиться», — рассказала женщина в беседе с журналистами передачи «Основано на реальных событиях» на НТВ. Наиболее сильное нервное потрясение мама Шаляпина получила в тот момент, когда Прохор познакомил ее с Ларисой Копенкиной — женщиной, ставшей второй по счету супругой певца. Елену Колесникову поразила огромная разница в возрасту между сыном и Копенкиной — в более, чем 30 лет. Новая любовь Прохора была старше, чем его мать. Елена призналась, что когда познакомилась с Копенкиной, ей потребовалась медицинская помощь в связи с нервным потрясением. Причем родительницу Шаляпина приглашали на токшоу и женщине было сложнее смириться с личной жизнью сына на глазах общественности.  Сам Прохор Шаляпин отмечал, что понимал реакцию своей мамы. Но не понимал, как объяснить ей, что ничего предосудительного в его отношениях с женщиной старше себя он не видит. «Она не понимала, что это, зачем это, как это. А я объяснить ей толком ничего не мог. Мама плакала от безысходности. И, конечно, на программах, куда ее приглашали, она выдавала абсолютно искренние реакции — такая русская женщина со слезами на глазах», — рассказал певец журналистам.  Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина развелись в 2015 году спустя три года брака. Впервые за долгое время они вместе появились на публике в марте 2024 года. До этого Шаляпин также уже успел побывать в третьем по счету браке — с Татьяной-Клаудией Дэвис. Однако брак продлился недолго — девушка скончалась от COVID-19 в 2021 году. 
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