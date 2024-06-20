На выборы мэра Сургута заявился главный кандидат

Спикер гордумы Максим Слепов заявился на конкурс по выборам главы города. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«Слепов сдал документы на участие в выборах главы Сургута. Ключевая интрига состояла в том, кто будет согласован окружными властями — он или вице-мэр Сургута Артем Кириленко. Теперь понятно, на кого сделана ставка», — рассказал инсайдер.
Сам Слепов также подтвердил свое участие в выборах в своем telegram-канале. «Сургут — мой родной город. Город, где живут мои близкие, моя семья, мои друзья. Судьба сургутян, которых я уважаю за особый характер и волю, мне не безразлична», — написал политик.
Всего в конкурсе на главу Сургута принимает участие больше 20 человек. Ожидается, что он будет избран 1 июля на заседании городской думы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!