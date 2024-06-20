20 июня 2024

На выборы мэра Сургута заявился главный кандидат

Спикер думы Сургута Слепов подал документы на участие в выборах мэра
© Служба новостей «URA.RU»
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Спикер гордумы Максим Слепов заявился на конкурс по выборам главы города
Спикер гордумы Максим Слепов заявился на конкурс по выборам главы города Фото:

Спикер гордумы Максим Слепов заявился на конкурс по выборам главы города. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Слепов сдал документы на участие в выборах главы Сургута. Ключевая интрига состояла в том, кто будет согласован окружными властями — он или вице-мэр Сургута Артем Кириленко. Теперь понятно, на кого сделана ставка», — рассказал инсайдер.

Сам Слепов также подтвердил свое участие в выборах в своем telegram-канале. «Сургут — мой родной город. Город, где живут мои близкие, моя семья, мои друзья. Судьба сургутян, которых я уважаю за особый характер и волю, мне не безразлична», — написал политик.

Всего в конкурсе на главу Сургута принимает участие больше 20 человек. Ожидается, что он будет избран 1 июля на заседании городской думы.

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Спикер гордумы Максим Слепов заявился на конкурс по выборам главы города. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Слепов сдал документы на участие в выборах главы Сургута. Ключевая интрига состояла в том, кто будет согласован окружными властями — он или вице-мэр Сургута Артем Кириленко. Теперь понятно, на кого сделана ставка», — рассказал инсайдер. Сам Слепов также подтвердил свое участие в выборах в своем telegram-канале. «Сургут — мой родной город. Город, где живут мои близкие, моя семья, мои друзья. Судьба сургутян, которых я уважаю за особый характер и волю, мне не безразлична», — написал политик. Всего в конкурсе на главу Сургута принимает участие больше 20 человек. Ожидается, что он будет избран 1 июля на заседании городской думы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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