В Сургуте врачи спасли ребенка, который выпал из окна многоэтажки

В Сургуте (ХМАО) врачи спасли полуторагодовалого ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Мальчик попал в больницу с переломом и травмами внутренних органов.
«С переломом таза и повреждениями внутренних органов в клинику был доставлен полуторагодовалый мальчик. Он выпал из окна третьего этажа. Заведующий хирургическим отделением Владимир Корженевский сделал все возможное, чтобы избежать инвалидизирующих последствий травмы», — говорится в telegram-канале Сургутской травмбольницы.
Из-за травмы ребенок мог лишиться почки, но врачам удалось ее сохранить. Сейчас мальчик идет на поправку. «С начала мая после падений с высоты мы госпитализировали троих детей и двух взрослых. Эта высокоэнергетическая травма — одна из наиболее опасных и сопряжена с высокой летальностью», — добавляют в публикации.
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