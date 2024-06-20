20 июня 2024

В Сургуте врачи спасли ребенка, который выпал из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок выпал из окна третьего этажа
Ребенок выпал из окна третьего этажа Фото:

В Сургуте (ХМАО) врачи спасли полуторагодовалого ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Мальчик попал в больницу с переломом и травмами внутренних органов.

«С переломом таза и повреждениями внутренних органов в клинику был доставлен полуторагодовалый мальчик. Он выпал из окна третьего этажа. Заведующий хирургическим отделением Владимир Корженевский сделал все возможное, чтобы избежать инвалидизирующих последствий травмы», — говорится в telegram-канале Сургутской травмбольницы.

Из-за травмы ребенок мог лишиться почки, но врачам удалось ее сохранить. Сейчас мальчик идет на поправку. «С начала мая после падений с высоты мы госпитализировали троих детей и двух взрослых. Эта высокоэнергетическая травма — одна из наиболее опасных и сопряжена с высокой летальностью», — добавляют в публикации.

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В Сургуте (ХМАО) врачи спасли полуторагодовалого ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Мальчик попал в больницу с переломом и травмами внутренних органов. «С переломом таза и повреждениями внутренних органов в клинику был доставлен полуторагодовалый мальчик. Он выпал из окна третьего этажа. Заведующий хирургическим отделением Владимир Корженевский сделал все возможное, чтобы избежать инвалидизирующих последствий травмы», — говорится в telegram-канале Сургутской травмбольницы. Из-за травмы ребенок мог лишиться почки, но врачам удалось ее сохранить. Сейчас мальчик идет на поправку. «С начала мая после падений с высоты мы госпитализировали троих детей и двух взрослых. Эта высокоэнергетическая травма — одна из наиболее опасных и сопряжена с высокой летальностью», — добавляют в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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