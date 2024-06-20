В Челябинске вынесли приговор братьям-бандитам Ишменевым, на двоих они получили 36,5 лет колонии

Челябинский областной суд 21 июня вынес приговор братьям Павлу и Дмитрию Ишменевым. Их обвиняли в создании банды и участии в разбойных, вооруженных нападениях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, на двоих братья получили 36,5 лет колонии.
«Суд приговорил признать братьев Ишменевых виновными. Назначить Павлу Ишменеву назначено наказание в виде 17,5 лет колонии, Дмитрию Ишменеву — 19 лет колонии. Отбывать наказания они будут в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что в качестве дополнительного наказания братьям назначены штрафы. В общей сумме они должны будут выплатить 700 тысяч рублей. Также они должны выплатить потерпевшим свыше 4,6 млн рублей в счет компенсации материального и морального вреда.
Братья Ишменевы были задержаны в июне 2023 года. Их обвинили в создании и участии в, разбойных нападениях, в том числе с применением оружия. В ходе следствия оперативники выявили причастность банды к нескольким громким нападениям, в том числе за пределами региона.
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