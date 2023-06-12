Двух братьев-челябинцев задержали по подозрению в бандитизме

Братья организовали минимум два вооруженных нападения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинские силовики задержали двух братьев из Магнитогорска по подозрению в бандитизме. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, их подозревают в нескольких эпизодах разбойного нападения.

«Первое нападение произошло в селе Кусимовского Рудника Республики Башкортостан. Для хищения чужого имущества вооруженные родственники проникли в дом местных жителей и напали на супругов. А вечером 5 сентября того же года в Челябинске подельники совершили второе нападение с использованием оружия. Злоумышленники под предлогом продажи автомобиля встретились с покупателем и попытались завладеть денежными средствами в размере свыше миллиона рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что в обоих случаях действия братьев сопровождались с насилием. Они избивали своих жертв, чтобы заполучить деньги. Братьев задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело. В настоящее время оба родственника являются подозреваемыми. Расследование уголовного дела продолжается.