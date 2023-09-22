ОПГ братьев-челябинцев отдадут под суд за бандитские нападения

Уголовное дело в отношении братьев содержит 17 томов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Организованную преступную группировку, которую сколотили два брата из Магнитогорска (Челябинская область), обвиняемых в нескольких эпизодах бандитизма с применением огнестрельного оружия, отдадут под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, следствием собрана достаточная доказательная база.

«В ходе следствия обвиняемыми выдвигались многочисленные версии, которые были опровергнуты собранными по делу доказательствами, было проведено более 30 криминалистических экспертиз. 17 томов уголовного дела в полном объеме доказали причастность обвиняемых к разбойным нападениям в составе банды, совершаемым на территории Челябинской области и Республики Башкортостан», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что для разбора целой серии преступлений была проведена большая работа. Братья попались, когда в сентябре 2022 года попытались ограбить местного жителя, который хотел приобрести у них автомобиль. Позже он опознал одного из нападавших. Братья были задержаны. Оперативники начали «копать» дальше и выяснили, что один из задержанных причастен к нападениям на микро-финансовые организации в Магнитогорске. А после проведенных экспертиз братьев стали подозревать в нападении на супружескую пару в республике Башкортостан. С оружием в руках они вломились в дом супругов и напали на них.

«Братьям была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Челябинской области. Дело будет направлено в областной суд для рассмотрения по существу», — подытожили в пресс-службе ГУ МВД по региону.