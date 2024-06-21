Гендиректора WorldSkills России арестовали

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Робер Уразов арестован на два месяца
Робер Уразов арестован на два месяца Фото:

Генеральный директор АНО WorldSkills Russia Роберт Уразов был арестован на два месяца. По версии следствия тот предоставлял в Роструд недостоверную информации с целью обогащения. Его действия были расценены как мошеннические. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. 

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Уразова Роберта <...> сроком на два месяца, то есть до 19 августа 2024 года», — отмечается в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канле объединенной судебной службы. Отмечается, что Уразов совместно с другими лицами предоставлял ложные действия в Роструд о заключенных договорах. 

Уразов был задержан 20 июня по подозрению в мошенничестве. Он возглавляет агентство и занимается продвижением движения WorldSkills в России с 2014 года.

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Генеральный директор АНО WorldSkills Russia Роберт Уразов был арестован на два месяца. По версии следствия тот предоставлял в Роструд недостоверную информации с целью обогащения. Его действия были расценены как мошеннические. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов.  «Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Уразова Роберта <...> сроком на два месяца, то есть до 19 августа 2024 года», — отмечается в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канле объединенной судебной службы. Отмечается, что Уразов совместно с другими лицами предоставлял ложные действия в Роструд о заключенных договорах.  Уразов был задержан 20 июня по подозрению в мошенничестве. Он возглавляет агентство и занимается продвижением движения WorldSkills в России с 2014 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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