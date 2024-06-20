Задержан глава WorldSkills Russia Роберт Уразов: в чем его обвиняют

Гендиректора WorldSkills Russia задержали за мошенничество

21 июня 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

Уразова подозревают в мошенничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники правоохранительных органов 20 июня задержали по подозрению в мошенничестве руководителей Агентства развития профессий и навыков WorldSkills Russia — генерального директора Роберта Уразова и главу аппарата агентства Данира Мухаметзянова. В чем обвиняют Уразова и какие финансовые злоупотребления были выявлены в его ведомстве, — в материале URA.RU. Чем занималось WorldSkills Russia Агентство по развитию рабочих профессий в России было создано в 2020 году по поручению президента Владимира Путина. Его учредителями стали правительство России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», пишет РБК. Задача агентства — популяризация рабочих профессий, в том числе через проведение национальных чемпионатов. Один из таких чемпионатов в 2020 году посетил сам Путин. Движение по популяризации рабочих профессий зародилось в Европе после Второй мировой войны, позже была создана международная организация WorldSkills International (WSI). Россия вступила в это движение в 2012 году, а в 2019 году принимала у себя международный чемпионат WorldSkills. Однако в 2022 году WorldSkills Russia была исключена из состава WSI после начала специальной военной операции. Сейчас организация продолжает работу в России, но ее международная деятельность ограничена. Уразов возглавляет агентство и занимался продвижением движения WorldSkills в России с 2014 года. Ранее он заявлял, что исключение из WSI не повлияло на работу агентства — оно продолжает заниматься разработкой стандартов, экспертизой, взаимодействием с компаниями и образовательными организациями. Мошенничество WorldSkills Russia может быть связано с заработком на грантах Согласно материалам судебных дел, в деятельности WorldSkills Russia могут быть выявлены финансовые нарушения, связанные с неосновательным обогащением. В прошлом году на Агентство был подан ряд исков о неосновательном обогащении. Согласно данным из материалов дел, в 2023 году организация неправомерно получила более 10 миллионов рублей. Кроме того, в судах ожидается рассмотрение дела на сумму 6 миллионов рублей. Кроме этого, по информации источника РЕН ТВ, в отношении WorldSkills Russia была проведена финансовая проверка. Аудиторы выявили претензии по субсидиям, выданным Министерством просвещения, на сумму свыше 300 миллионов рублей. На WorldSkills Russia подали 11 исков из-за ненадлежащего исполнения обязательств Согласно материалам арбитражных дел, различные российские образовательные учреждения в текущем году подали 11 исков к АНО «Агентство развития профессионального мастерства». WorldSkills Russia обвиняют в ненадлежащим исполнением своих обязательств, пишет RT. Как следует из материалов арбитражных дел, в 2022 году WorldSkills Russia заключило с рядом образовательных учреждений соглашения о предоставлении средств в форме грантов. Целью этих соглашений была реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан. Как утверждают истцы, к указанному сроку Агентство свои обязательства в полном объеме не выполнило. В результате образовательные учреждения были вынуждены обратиться в суд. Какое наказание грозит Уразову Уразова и Мухаметзянова подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере по статье 159 части 4 УК РФ. За такое преступление законодательство предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Сообщается, что Мухаметзянову уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Уразова было зарегистрировано судом 20 июня — другие подробности не приводятся. В WorldSkills Russia заявили, что в курсе об аресте своего гендиректора. В Агентстве выразили готовность содействовать правоохранительным органам в рамках проводимых следственных мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники правоохранительных органов 20 июня задержали по подозрению в мошенничестве руководителей Агентства развития профессий и навыков WorldSkills Russia — генерального директора Роберта Уразова и главу аппарата агентства Данира Мухаметзянова. В чем обвиняют Уразова и какие финансовые злоупотребления были выявлены в его ведомстве, — в материале URA.RU. Агентство по развитию рабочих профессий в России было создано в 2020 году по поручению президента Владимира Путина. Его учредителями стали правительство России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», пишет РБК. Задача агентства — популяризация рабочих профессий, в том числе через проведение национальных чемпионатов. Один из таких чемпионатов в 2020 году посетил сам Путин. Движение по популяризации рабочих профессий зародилось в Европе после Второй мировой войны, позже была создана международная организация WorldSkills International (WSI). Россия вступила в это движение в 2012 году, а в 2019 году принимала у себя международный чемпионат WorldSkills. Однако в 2022 году WorldSkills Russia была исключена из состава WSI после начала специальной военной операции. Сейчас организация продолжает работу в России, но ее международная деятельность ограничена. Уразов возглавляет агентство и занимался продвижением движения WorldSkills в России с 2014 года. Ранее он заявлял, что исключение из WSI не повлияло на работу агентства — оно продолжает заниматься разработкой стандартов, экспертизой, взаимодействием с компаниями и образовательными организациями. Согласно материалам судебных дел, в деятельности WorldSkills Russia могут быть выявлены финансовые нарушения, связанные с неосновательным обогащением. В прошлом году на Агентство был подан ряд исков о неосновательном обогащении. Согласно данным из материалов дел, в 2023 году организация неправомерно получила более 10 миллионов рублей. Кроме того, в судах ожидается рассмотрение дела на сумму 6 миллионов рублей. Кроме этого, по информации источника РЕН ТВ, в отношении WorldSkills Russia была проведена финансовая проверка. Аудиторы выявили претензии по субсидиям, выданным Министерством просвещения, на сумму свыше 300 миллионов рублей. Согласно материалам арбитражных дел, различные российские образовательные учреждения в текущем году подали 11 исков к АНО «Агентство развития профессионального мастерства». WorldSkills Russia обвиняют в ненадлежащим исполнением своих обязательств, пишет RT. Как следует из материалов арбитражных дел, в 2022 году WorldSkills Russia заключило с рядом образовательных учреждений соглашения о предоставлении средств в форме грантов. Целью этих соглашений была реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан. Как утверждают истцы, к указанному сроку Агентство свои обязательства в полном объеме не выполнило. В результате образовательные учреждения были вынуждены обратиться в суд. Уразова и Мухаметзянова подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере по статье 159 части 4 УК РФ. За такое преступление законодательство предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Сообщается, что Мухаметзянову уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Уразова было зарегистрировано судом 20 июня — другие подробности не приводятся. В WorldSkills Russia заявили, что в курсе об аресте своего гендиректора. В Агентстве выразили готовность содействовать правоохранительным органам в рамках проводимых следственных мероприятий.