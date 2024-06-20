Жителей ХМАО накормят бесплатной окрошкой в честь Дня семьи, любви и верности

Организация «Да.Бро» при поддержке администрации Когалыма устроят в городе фестиваль окрошки в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля. Участники посоревнуются в приготовлении окрошки по семейным рецептам, а в конце мероприятия всех гостей бесплатно накормят главным летним блюдом. Об этом URA.RU сообщил директор АНО «Да.Бро» Дмитрий Арефьев.
«Фестиваль окрошки проводим уже второй раз в рамках Дня семьи, любви и верности. У каждой семьи есть свой неповторимый рецепт исконно русского блюда — окрошки. В этом году кроме окрошки участникам также можно приготовить и другие холодные супы, например, свекольник. Приглашенный шеф-повар во главе с комиссией выберет лучшие блюда. Трем победителям достанутся сертификаты на покупку техники, остальных участников тоже наградим», — поделился с агентством Арефьев.
Фестиваль пройдет 7 июля на набережной реки Ингу-Ягун. Семьям предоставят все необходимые ингредиенты для готовки конкурсных блюд. В завершении праздника участники сделают окрошку в большой кастрюле, которой бесплатно накормят всех гостей.
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