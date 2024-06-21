Мэр Ханты-Мансийска отчитался Кухаруку о развитии окружной столицы

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин представил врио губернатора Руслану Кухаруку доклад о развитии микрорайона «Иртыш», где через три года будет проживать 25 тысяч человек. Об этом сообщает журналист URA.RU со встречи главы региона с мэром, депутатами и руководителями градообразующих предприятий.
«Самой активной застройкой охвачен микрорайон Иртыш. Здесь через три года будет проживать 25 тысяч человек. Построены уникальные объекты — многофункциональные общественные пространства, арт-резиденция, спортивные комплексы. Этой зимой на его территории развернулись дополнительные площадки [проекта] „Новогодняя столица Сибири“, который входит в топ-10 самых узнаваемых событий России», — рассказал Максим Ряшин.
Одной из приоритетных задач развития микрорайона «Иртыш» является строительство асфальтированной дороги. Руслан Кухарук лично посетил новую территорию во время рабочей поездки по Ханты-Мансийску:
«Вопрос строительства дорог — первоочередной. Сегодня муниципальный контракт уже заключен, работы выполняются. Там два этапа работ — часть будет выполнена в этом году позволит все дороги, которые примыкают к школе [построить]. Предусмотрены также велодорожки и тротуар», — рассказал Руслан Кухарук на пресс-конференции с журналистами.
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