Мэр Ханты-Мансийска отчитался Кухаруку о развитии окружной столицы

В Ханты-Мансийске проложат дорогу в микрорайоне «Иртыш»
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Ряшин рассказал главе региона о развитии нового микрорайона в Ханты-Мансийске
Максим Ряшин рассказал главе региона о развитии нового микрорайона в Ханты-Мансийске Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин представил врио губернатора Руслану Кухаруку доклад о развитии микрорайона «Иртыш», где через три года будет проживать 25 тысяч человек. Об этом сообщает журналист URA.RU со встречи главы региона с мэром, депутатами и руководителями градообразующих предприятий.

«Самой активной застройкой охвачен микрорайон Иртыш. Здесь через три года будет проживать 25 тысяч человек. Построены уникальные объекты — многофункциональные общественные пространства, арт-резиденция, спортивные комплексы. Этой зимой на его территории развернулись дополнительные площадки [проекта] „Новогодняя столица Сибири“, который входит в топ-10 самых узнаваемых событий России», — рассказал Максим Ряшин.

Одной из приоритетных задач развития микрорайона «Иртыш» является строительство асфальтированной дороги. Руслан Кухарук лично посетил новую территорию во время рабочей поездки по Ханты-Мансийску:

«Вопрос строительства дорог — первоочередной. Сегодня муниципальный контракт уже заключен, работы выполняются. Там два этапа работ — часть будет выполнена в этом году позволит все дороги, которые примыкают к школе [построить]. Предусмотрены также велодорожки и тротуар», — рассказал Руслан Кухарук на пресс-конференции с журналистами.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин представил врио губернатора Руслану Кухаруку доклад о развитии микрорайона «Иртыш», где через три года будет проживать 25 тысяч человек. Об этом сообщает журналист URA.RU со встречи главы региона с мэром, депутатами и руководителями градообразующих предприятий. «Самой активной застройкой охвачен микрорайон Иртыш. Здесь через три года будет проживать 25 тысяч человек. Построены уникальные объекты — многофункциональные общественные пространства, арт-резиденция, спортивные комплексы. Этой зимой на его территории развернулись дополнительные площадки [проекта] „Новогодняя столица Сибири“, который входит в топ-10 самых узнаваемых событий России», — рассказал Максим Ряшин. Одной из приоритетных задач развития микрорайона «Иртыш» является строительство асфальтированной дороги. Руслан Кухарук лично посетил новую территорию во время рабочей поездки по Ханты-Мансийску: «Вопрос строительства дорог — первоочередной. Сегодня муниципальный контракт уже заключен, работы выполняются. Там два этапа работ — часть будет выполнена в этом году позволит все дороги, которые примыкают к школе [построить]. Предусмотрены также велодорожки и тротуар», — рассказал Руслан Кухарук на пресс-конференции с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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