21 июня 2024

Боец ВС РФ случайно заехал в украинское село и захватил флаг врага

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Боец ВС РФ в качестве трофея в тылу ВСУ забрал флаг Украины
Боец ВС РФ в качестве трофея в тылу ВСУ забрал флаг Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий российской армии при выполнении боевой задачи неожиданно попал в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Боец ВС РФ не растерялся и провел разведку, а также прихватил вражеский флаг. Историю в соцсети рассказал военкор Семен Пегов.

«Один из наших бойцов выполнял боевую задачу по доставке ГСМ, перепутал поворот и выехал на дорогу, которая привела его прямо в Липцы (Харьковская область — прим. URA.RU), которые сейчас находятся под контролем ВСУ. Когда боец понял, что заехал не туда, то решил провести разведку вражеских позиций, после чего, захватив в качестве трофея украинский флаг, благополучно вернулся в расположение», — сообщил Пегов в своем telegram-канале «WarGonzo».

Военкор добавил, что несмотря на положительный исход событий, все могло произойти иначе. Он порекомендовал бойцам лучше изучать актуальную дислокацию войск и маршруты передвижений.

ВС РФ два дня подряд применяют против ВСУ в Харьковской области авиабомбы ФАБ-3000. 20 июня под удар попали позиции врага в Липцах, передает телеканал 360. Второй раз был атакован пункт дислокации третьего батальона 13 отдельной бригады особого назначения украинской Нацгвардии.

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Военнослужащий российской армии при выполнении боевой задачи неожиданно попал в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Боец ВС РФ не растерялся и провел разведку, а также прихватил вражеский флаг. Историю в соцсети рассказал военкор Семен Пегов. «Один из наших бойцов выполнял боевую задачу по доставке ГСМ, перепутал поворот и выехал на дорогу, которая привела его прямо в Липцы (Харьковская область — прим. URA.RU), которые сейчас находятся под контролем ВСУ. Когда боец понял, что заехал не туда, то решил провести разведку вражеских позиций, после чего, захватив в качестве трофея украинский флаг, благополучно вернулся в расположение», — сообщил Пегов в своем telegram-канале «WarGonzo». Военкор добавил, что несмотря на положительный исход событий, все могло произойти иначе. Он порекомендовал бойцам лучше изучать актуальную дислокацию войск и маршруты передвижений. ВС РФ два дня подряд применяют против ВСУ в Харьковской области авиабомбы ФАБ-3000. 20 июня под удар попали позиции врага в Липцах, передает телеканал 360. Второй раз был атакован пункт дислокации третьего батальона 13 отдельной бригады особого назначения украинской Нацгвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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