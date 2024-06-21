21 июня 2024

Мосгорсуд проверит законность приговора Абызову

© Служба новостей «URA.RU»
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Абызова арестовали в 2019 году
Абызова арестовали в 2019 году Фото:

Московский городской суд в ближайшее время рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Экс-министр был осужден на 12 лет колонии по обвинениям в создании преступного сообщества и совершении коррупционных преступлений.

«Судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор осужденного Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня в 10:00», — сообщила представитель пресс-службы Преображенского суда Москвы. Ее слова приводит ТАСС.

Михаил Абызов был признан виновным Преображенским судом Москвы и приговорен к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Его арест произошел в марте 2019 года по обвинениям в хищении и незаконном перемещении за границу значительной суммы денежных средств.

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Московский городской суд в ближайшее время рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Экс-министр был осужден на 12 лет колонии по обвинениям в создании преступного сообщества и совершении коррупционных преступлений. «Судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор осужденного Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня в 10:00», — сообщила представитель пресс-службы Преображенского суда Москвы. Ее слова приводит ТАСС. Михаил Абызов был признан виновным Преображенским судом Москвы и приговорен к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Его арест произошел в марте 2019 года по обвинениям в хищении и незаконном перемещении за границу значительной суммы денежных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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