Экс-министра Абызова приговорили к 12 годам колонии

Михаила Абызова признали виновным в создании преступного сообщества
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова приговорили к 12 годам колонии. Преображенский суд Москвы признал его виновным в создании преступного сообщества.
«Абызов осужден на 12 лет колонии», — передает ТАСС из зала суда. Также ему назначен штраф в 80 млн рублей.
Абызова задержали в марте 2019 года за хищение и вывоз за рубеж четырех миллиардов рулей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима
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