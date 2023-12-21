Экс-министра Абызова приговорили к 12 годам колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, арест, мера пресечения, наручники
Михаила Абызова признали виновным в создании преступного сообщества Фото:

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова приговорили к 12 годам колонии. Преображенский суд Москвы признал его виновным в создании преступного сообщества.

«Абызов осужден на 12 лет колонии», — передает ТАСС из зала суда. Также ему назначен штраф в 80 млн рублей.

Абызова задержали в марте 2019 года за хищение и вывоз за рубеж четырех миллиардов рулей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова приговорили к 12 годам колонии. Преображенский суд Москвы признал его виновным в создании преступного сообщества. «Абызов осужден на 12 лет колонии», — передает ТАСС из зала суда. Также ему назначен штраф в 80 млн рублей. Абызова задержали в марте 2019 года за хищение и вывоз за рубеж четырех миллиардов рулей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...