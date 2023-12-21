Экс-министра Абызова приговорили к 12 годам колонии

21 декабря 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Михаила Абызова признали виновным в создании преступного сообщества Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова приговорили к 12 годам колонии. Преображенский суд Москвы признал его виновным в создании преступного сообщества. «Абызов осужден на 12 лет колонии», — передает ТАСС из зала суда. Также ему назначен штраф в 80 млн рублей. Абызова задержали в марте 2019 года за хищение и вывоз за рубеж четырех миллиардов рулей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова приговорили к 12 годам колонии. Преображенский суд Москвы признал его виновным в создании преступного сообщества. «Абызов осужден на 12 лет колонии», — передает ТАСС из зала суда. Также ему назначен штраф в 80 млн рублей. Абызова задержали в марте 2019 года за хищение и вывоз за рубеж четырех миллиардов рулей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима