21 июня 2024

В ХМАО неизвестный затащил подростка в машину и скрылся. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Все началось с конфликта между мужчиной и подростками
Все началось с конфликта между мужчиной и подростками Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Жукова произошел конфликт между мужчиной и двумя подростками. В результате неизвестный грубо затащил одну из девушек в автомобиль и скрылся. Подробности сообщают очевидцы в соцсети.

«На улице Жукова мужчина что-то требовал с подростков. Потом забрал у девушки сумку, грубо посадил в машину и уехал в неизвестном направлении», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Сначала мужчина хотел засунуть девушку в багажник, в это время второй подросток звонила в полицию. В итоге неизвестный за волосы затащил девушку в салон авто и скрылся. Вместе с мужчиной был еще маленький мальчик. Он по его требованию забрал сумку пострадавшей, а после сел в эту же машину.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Жукова произошел конфликт между мужчиной и двумя подростками. В результате неизвестный грубо затащил одну из девушек в автомобиль и скрылся. Подробности сообщают очевидцы в соцсети. «На улице Жукова мужчина что-то требовал с подростков. Потом забрал у девушки сумку, грубо посадил в машину и уехал в неизвестном направлении», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Сначала мужчина хотел засунуть девушку в багажник, в это время второй подросток звонила в полицию. В итоге неизвестный за волосы затащил девушку в салон авто и скрылся. Вместе с мужчиной был еще маленький мальчик. Он по его требованию забрал сумку пострадавшей, а после сел в эту же машину. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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