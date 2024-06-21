В Нижневартовске (ХМАО) на улице Жукова произошел конфликт между мужчиной и двумя подростками. В результате неизвестный грубо затащил одну из девушек в автомобиль и скрылся. Подробности сообщают очевидцы в соцсети.
«На улице Жукова мужчина что-то требовал с подростков. Потом забрал у девушки сумку, грубо посадил в машину и уехал в неизвестном направлении», — сообщают очевидцы в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Сначала мужчина хотел засунуть девушку в багажник, в это время второй подросток звонила в полицию. В итоге неизвестный за волосы затащил девушку в салон авто и скрылся. Вместе с мужчиной был еще маленький мальчик. Он по его требованию забрал сумку пострадавшей, а после сел в эту же машину.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ ожидается.
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