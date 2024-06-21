21 июня 2024

МЧС прогнозирует подтопление новых земельных участков в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО может затопить затопить еще 59 земельных участков
В ХМАО может затопить затопить еще 59 земельных участков Фото:

В ХМАО в ближайшее время паводковыми водами может затопить еще 59 земельных участков. Об этом сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России.

«Река Обь: чисто (изменение уровня за сутки от 0 до +5). В связи с повышением уровня воды на реке Обь: в городе Нижневартовск прогнозируется затопление еще 25 земельных участков и подъездных путей в СОТ, в селе Былино прогнозируется затопление еще двух земельных участков, в деревне Вампугол — еще двух, в деревне Соснино — еще двух, в городе Мегион — еще 10», — написано на сайте ведомства.

Также при переливе повышении уровней воды на протоке Лангепас и реке Большой Салым прогнозируется затопление еще 10 земельных участков в СОТ Лангепаса, а также 8 земельных участков в населенном пункте Лемпино Нефтеюганского района. Несмотря на это, МЧС передает, что гидрологическая обстановка в норме, развивается в соответствии с прогнозом.

Паводок в ХМАО пойдет на спад с 24 июня. Гидрометцентр прогнозирует стабилизацию ситуации уже со следующей недели.

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В ХМАО в ближайшее время паводковыми водами может затопить еще 59 земельных участков. Об этом сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России. «Река Обь: чисто (изменение уровня за сутки от 0 до +5). В связи с повышением уровня воды на реке Обь: в городе Нижневартовск прогнозируется затопление еще 25 земельных участков и подъездных путей в СОТ, в селе Былино прогнозируется затопление еще двух земельных участков, в деревне Вампугол — еще двух, в деревне Соснино — еще двух, в городе Мегион — еще 10», — написано на сайте ведомства. Также при переливе повышении уровней воды на протоке Лангепас и реке Большой Салым прогнозируется затопление еще 10 земельных участков в СОТ Лангепаса, а также 8 земельных участков в населенном пункте Лемпино Нефтеюганского района. Несмотря на это, МЧС передает, что гидрологическая обстановка в норме, развивается в соответствии с прогнозом. Паводок в ХМАО пойдет на спад с 24 июня. Гидрометцентр прогнозирует стабилизацию ситуации уже со следующей недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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