МЧС прогнозирует подтопление новых земельных участков в ХМАО

В ХМАО в ближайшее время паводковыми водами может затопить еще 59 земельных участков. Об этом сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России.
«Река Обь: чисто (изменение уровня за сутки от 0 до +5). В связи с повышением уровня воды на реке Обь: в городе Нижневартовск прогнозируется затопление еще 25 земельных участков и подъездных путей в СОТ, в селе Былино прогнозируется затопление еще двух земельных участков, в деревне Вампугол — еще двух, в деревне Соснино — еще двух, в городе Мегион — еще 10», — написано на сайте ведомства.
Также при переливе повышении уровней воды на протоке Лангепас и реке Большой Салым прогнозируется затопление еще 10 земельных участков в СОТ Лангепаса, а также 8 земельных участков в населенном пункте Лемпино Нефтеюганского района. Несмотря на это, МЧС передает, что гидрологическая обстановка в норме, развивается в соответствии с прогнозом.
Паводок в ХМАО пойдет на спад с 24 июня. Гидрометцентр прогнозирует стабилизацию ситуации уже со следующей недели.
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