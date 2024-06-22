«Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны», — передают журналисты агентства ТАСС. Церемония прошла в Александровском саду.
Великая Отечественна война началась 22 июня 1941 года. Тогда фашистская Германия без предупреждения напала на Советский Союз. О том, когда празднуется День памяти и скорби, что произошло 22 июня и какие мероприятия проходят в России в этот день — в материале URA.RU.
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Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Об этом сообщает ТАСС. «Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны», — передают журналисты агентства ТАСС. Церемония прошла в Александровском саду. Великая Отечественна война началась 22 июня 1941 года. Тогда фашистская Германия без предупреждения напала на Советский Союз. О том, когда празднуется День памяти и скорби, что произошло 22 июня и какие мероприятия проходят в России в этот день — в материале URA.RU.