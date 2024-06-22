Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Фото, видео

22 июня 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля Фото: Пресс-служба Президента России Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Об этом сообщает ТАСС. Новость по теме Тысячи огней зажглись по всей России в ночь на 22 июня: как прошла акция «Свеча памяти» «Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны», — передают журналисты агентства ТАСС. Церемония прошла в Александровском саду. Великая Отечественна война началась 22 июня 1941 года. Тогда фашистская Германия без предупреждения напала на Советский Союз. О том, когда празднуется День памяти и скорби, что произошло 22 июня и какие мероприятия проходят в России в этот день — в материале URA.RU. Фото: Пресс-служба Президента России Фото: Пресс-служба Президента России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Об этом сообщает ТАСС. «Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны», — передают журналисты агентства ТАСС. Церемония прошла в Александровском саду. Великая Отечественна война началась 22 июня 1941 года. Тогда фашистская Германия без предупреждения напала на Советский Союз. О том, когда празднуется День памяти и скорби, что произошло 22 июня и какие мероприятия проходят в России в этот день — в материале URA.RU.