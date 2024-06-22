Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Фото, видео

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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля Фото:

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Об этом сообщает ТАСС.

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«Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны», — передают журналисты агентства ТАСС. Церемония прошла в Александровском саду.

Великая Отечественна война началась 22 июня 1941 года. Тогда фашистская Германия без предупреждения напала на Советский Союз. О том, когда празднуется День памяти и скорби, что произошло 22 июня и какие мероприятия проходят в России в этот день — в материале URA.RU.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Фото:
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Фото:

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Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Об этом сообщает ТАСС. «Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны», — передают журналисты агентства ТАСС. Церемония прошла в Александровском саду. Великая Отечественна война началась 22 июня 1941 года. Тогда фашистская Германия без предупреждения напала на Советский Союз. О том, когда празднуется День памяти и скорби, что произошло 22 июня и какие мероприятия проходят в России в этот день — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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