День памяти и скорби: 83-ю годовщину начала ВОВ отмечают в России

В России начали отмечать 83-ю годовщину начала ВОВ

22 июня 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

В России 22 июня проходит акция «Свеча памяти» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 году Россия отмечает 83-ю годовщину Великой Отечественной войны. 22 июня — дата, в которую вся страна вспоминает героизм и стойкость солдат, отдавших жизнь в борьбе за мир. О том, когда празднуется День памяти и скорби, что произошло 22 июня и какие мероприятия проходят в России в этот день — в материале URA.RU. Когда отмечают День памяти и скорби В России День памяти и скорби ежегодно отмечают 22 июня. В 2024 году эта дата выпадает на субботу и является 83-й годовщиной со дня начала Великой Отечественной войны. В России 22 июня проходит акция «Свеча памяти» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Что произошло 22 июня 22 июня 1941 года фашистская Германия в четыре часа утра без объявления войны напала на СССР. В этот день началась Великая Отечественная война, она продлилась 1418 дней и унесла жизни более 26 миллионов человек. После окончания школ и институтов молодые люди ушли на фронт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Утром 22 июня большинство жителей страны не знали о начале войны, и лишь в полдень с заявлением по радио выступил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Его обращение заканчивалось словами: «Победа будет за нами!». В тот же день советские власти издали указ о мобилизации. Война разлучила многие семьи и на долгие годы прервала мирную жизнь. Молодые люди, которые только вчера закончили школу или институт, сразу отправились на фронт. Отмечать 22 июня начали только в 1992 году, когда президиум Верховного Совета России объявил его Днем памяти защитников Отечества. В 1996 году первый президент России Борис Ельцин дал ему название День памяти и скорби. В День памяти и скорби к Могиле Неизвестного Солдата несут цветы Фото: Илья Московец © URA.RU Как проходит День памяти и скорби В России 22 июня приспускают государственные флаги и Андреевские флаги на кораблях ВМФ, отменяют развлекательные передачи по радио и телевидению. По всей стране проходят памятные мероприятия, начинающиеся с минуты молчания и возложения цветов к многочисленным мемориалам памяти участникам ВОВ. Одна из акций — «Вахта памяти. Вечный огонь» — зародилась в 1991 году. Она ежегодно проходит у стен Кремля, в Александровском саду. Во время мероприятия у Могилы Неизвестного Солдата оставляют венки, свечи и цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводят акцию «Свеча памяти». Ночью или утром общественные организации и неравнодушные жители страны приносят к мемориалам зажженные свечи. С 2020 года проводится общероссийская минута молчания, которая начинается одновременно во всех российских регионах в 12:15 по московскому времени. Многие россияне также в этот день едут на кладбища, навещая погибших родных и близких, посещают исторические музеи или смотрят фильмы, рассказывают младшему поколению историю 22 июня. По всей стране россияне принимают участие в памятных мероприятиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году Россия отмечает 83-ю годовщину Великой Отечественной войны. 22 июня — дата, в которую вся страна вспоминает героизм и стойкость солдат, отдавших жизнь в борьбе за мир. О том, когда празднуется День памяти и скорби, что произошло 22 июня и какие мероприятия проходят в России в этот день — в материале URA.RU. В России День памяти и скорби ежегодно отмечают 22 июня. В 2024 году эта дата выпадает на субботу и является 83-й годовщиной со дня начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года фашистская Германия в четыре часа утра без объявления войны напала на СССР. В этот день началась Великая Отечественная война, она продлилась 1418 дней и унесла жизни более 26 миллионов человек. Утром 22 июня большинство жителей страны не знали о начале войны, и лишь в полдень с заявлением по радио выступил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Его обращение заканчивалось словами: «Победа будет за нами!». В тот же день советские власти издали указ о мобилизации. Война разлучила многие семьи и на долгие годы прервала мирную жизнь. Молодые люди, которые только вчера закончили школу или институт, сразу отправились на фронт. Отмечать 22 июня начали только в 1992 году, когда президиум Верховного Совета России объявил его Днем памяти защитников Отечества. В 1996 году первый президент России Борис Ельцин дал ему название День памяти и скорби. В России 22 июня приспускают государственные флаги и Андреевские флаги на кораблях ВМФ, отменяют развлекательные передачи по радио и телевидению. По всей стране проходят памятные мероприятия, начинающиеся с минуты молчания и возложения цветов к многочисленным мемориалам памяти участникам ВОВ. Одна из акций — «Вахта памяти. Вечный огонь» — зародилась в 1991 году. Она ежегодно проходит у стен Кремля, в Александровском саду. Во время мероприятия у Могилы Неизвестного Солдата оставляют венки, свечи и цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводят акцию «Свеча памяти». Ночью или утром общественные организации и неравнодушные жители страны приносят к мемориалам зажженные свечи. С 2020 года проводится общероссийская минута молчания, которая начинается одновременно во всех российских регионах в 12:15 по московскому времени. Многие россияне также в этот день едут на кладбища, навещая погибших родных и близких, посещают исторические музеи или смотрят фильмы, рассказывают младшему поколению историю 22 июня.