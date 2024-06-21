21 июня 2024

День памяти и скорби: 83-ю годовщину начала ВОВ отмечают в России

В России начали отмечать 83-ю годовщину начала ВОВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориал. Траур. Скорбь. Челябинск, свеча, лампада, мемориал
В России 22 июня проходит акция «Свеча памяти» Фото:

В 2024 году Россия отмечает 83-ю годовщину Великой Отечественной войны. 22 июня — дата, в которую вся страна вспоминает героизм и стойкость солдат, отдавших жизнь в борьбе за мир. О том, когда празднуется День памяти и скорби, что произошло 22 июня и какие мероприятия проходят в России в этот день — в материале URA.RU.

Когда отмечают День памяти и скорби

В России День памяти и скорби ежегодно отмечают 22 июня. В 2024 году эта дата выпадает на субботу и является 83-й годовщиной со дня начала Великой Отечественной войны.

Вечер памяти жертв теракта в Питере, Манежная площадь. Москва
В России 22 июня проходит акция «Свеча памяти»
Фото:

Что произошло 22 июня

22 июня 1941 года фашистская Германия в четыре часа утра без объявления войны напала на СССР. В этот день началась Великая Отечественная война, она продлилась 1418 дней и унесла жизни более 26 миллионов человек.

Выставка в Манеже «Память поколений». Москва
После окончания школ и институтов молодые люди ушли на фронт
Фото:

Утром 22 июня большинство жителей страны не знали о начале войны, и лишь в полдень с заявлением по радио выступил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Его обращение заканчивалось словами: «Победа будет за нами!». В тот же день советские власти издали указ о мобилизации. Война разлучила многие семьи и на долгие годы прервала мирную жизнь. Молодые люди, которые только вчера закончили школу или институт, сразу отправились на фронт.

Отмечать 22 июня начали только в 1992 году, когда президиум Верховного Совета России объявил его Днем памяти защитников Отечества. В 1996 году первый президент России Борис Ельцин дал ему название День памяти и скорби.

Клипарт. Москва
В День памяти и скорби к Могиле Неизвестного Солдата несут цветы
Фото:

Как проходит День памяти и скорби

В России 22 июня приспускают государственные флаги и Андреевские флаги на кораблях ВМФ, отменяют развлекательные передачи по радио и телевидению. По всей стране проходят памятные мероприятия, начинающиеся с минуты молчания и возложения цветов к многочисленным мемориалам памяти участникам ВОВ.

Одна из акций — «Вахта памяти. Вечный огонь» — зародилась в 1991 году. Она ежегодно проходит у стен Кремля, в Александровском саду. Во время мероприятия у Могилы Неизвестного Солдата оставляют венки, свечи и цветы.

С 2009 года в День памяти и скорби проводят акцию «Свеча памяти». Ночью или утром общественные организации и неравнодушные жители страны приносят к мемориалам зажженные свечи. С 2020 года проводится общероссийская минута молчания, которая начинается одновременно во всех российских регионах в 12:15 по московскому времени. Многие россияне также в этот день едут на кладбища, навещая погибших родных и близких, посещают исторические музеи или смотрят фильмы, рассказывают младшему поколению историю 22 июня.

Акция "Помни" в день скорби и печали 22 июня на Поклонной горе. Москва
По всей стране россияне принимают участие в памятных мероприятиях
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В 2024 году Россия отмечает 83-ю годовщину Великой Отечественной войны. 22 июня — дата, в которую вся страна вспоминает героизм и стойкость солдат, отдавших жизнь в борьбе за мир. О том, когда празднуется День памяти и скорби, что произошло 22 июня и какие мероприятия проходят в России в этот день — в материале URA.RU. В России День памяти и скорби ежегодно отмечают 22 июня. В 2024 году эта дата выпадает на субботу и является 83-й годовщиной со дня начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года фашистская Германия в четыре часа утра без объявления войны напала на СССР. В этот день началась Великая Отечественная война, она продлилась 1418 дней и унесла жизни более 26 миллионов человек. Утром 22 июня большинство жителей страны не знали о начале войны, и лишь в полдень с заявлением по радио выступил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Его обращение заканчивалось словами: «Победа будет за нами!». В тот же день советские власти издали указ о мобилизации. Война разлучила многие семьи и на долгие годы прервала мирную жизнь. Молодые люди, которые только вчера закончили школу или институт, сразу отправились на фронт. Отмечать 22 июня начали только в 1992 году, когда президиум Верховного Совета России объявил его Днем памяти защитников Отечества. В 1996 году первый президент России Борис Ельцин дал ему название День памяти и скорби. В России 22 июня приспускают государственные флаги и Андреевские флаги на кораблях ВМФ, отменяют развлекательные передачи по радио и телевидению. По всей стране проходят памятные мероприятия, начинающиеся с минуты молчания и возложения цветов к многочисленным мемориалам памяти участникам ВОВ. Одна из акций — «Вахта памяти. Вечный огонь» — зародилась в 1991 году. Она ежегодно проходит у стен Кремля, в Александровском саду. Во время мероприятия у Могилы Неизвестного Солдата оставляют венки, свечи и цветы. С 2009 года в День памяти и скорби проводят акцию «Свеча памяти». Ночью или утром общественные организации и неравнодушные жители страны приносят к мемориалам зажженные свечи. С 2020 года проводится общероссийская минута молчания, которая начинается одновременно во всех российских регионах в 12:15 по московскому времени. Многие россияне также в этот день едут на кладбища, навещая погибших родных и близких, посещают исторические музеи или смотрят фильмы, рассказывают младшему поколению историю 22 июня.
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