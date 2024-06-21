Град и ливень обрушились на Курганскую область (архивное фото)
В Кетовском округе рядом с Курганом 22 июня днем выпал град. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«В Кетовском округе недалеко от села Садовое прошел мощный ливень с градом. У людей пострадали растения на огородах», — говорится в сообщении читателя, приславшего фото.
Ранее синоптики предупреждали курганцев о ливнях и грозах 22 июня. Местами прогнозировался сильный ветер.
Град выпал в Кетовском округе
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