21 июня 2024

В Курганской области выпал град. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Град и ливень обрушились на Курганскую область (архивное фото)
Град и ливень обрушились на Курганскую область (архивное фото) Фото:

В Кетовском округе рядом с Курганом 22 июня днем выпал град. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«В Кетовском округе недалеко от села Садовое прошел мощный ливень с градом. У людей пострадали растения на огородах», — говорится в сообщении читателя, приславшего фото.

Ранее синоптики предупреждали курганцев о ливнях и грозах 22 июня. Местами прогнозировался сильный ветер.

Град выпал в Кетовском округе
Град выпал в Кетовском округе
Фото:

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В Кетовском округе рядом с Курганом 22 июня днем выпал град. Об этом URA.RU сообщил читатель. «В Кетовском округе недалеко от села Садовое прошел мощный ливень с градом. У людей пострадали растения на огородах», — говорится в сообщении читателя, приславшего фото. Ранее синоптики предупреждали курганцев о ливнях и грозах 22 июня. Местами прогнозировался сильный ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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