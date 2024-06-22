В Москве простились с погибшим в ДНР военкором Цицаги. Фото

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На прощание с военкором Никитой Цицаги приехал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве состоялось прощание с военкором News.ru Никитой Цицаги. Он погиб в результате удара ВСУ в ДНР.

«Во время церемонии в прощальном зале ЦКБ распорядитель похорон зачитал телеграммы со словами поддержки семье, присланные от иностранных журналистов. В зале были венки от военных, с которыми работал Цицаги, коллег из СМИ, семьи и друзей, — сообщает ТАСС.

На церемонию также приехал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов. Он добавил, что сейчас, если журналист надевает бронежилет с буквами ТВ или пресса, то он сразу же становится мишенью для украинских военных. По его словам, 10 лет назад такого не было, а бронежилеты с такими условными обозначениями были неким оберегом. «Никогда еще журналистский труд не был так опасен», — поделился Кондрашов.

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Кто из российских журналистов погиб в ходе СВО

Друзья и коллеги военкора рассказали, что он работал на самых опасных участках спецоперации. Зачастую на линии боевого соприкосновения. Журналист погиб 16 июня в ДНР во время работы около Никольского монастыря.

До этого в зоне спецоперации погиб оператор Валерий Кожин. Врачи пытались спасти его, однако безуспешно — ранения оказались смертельными, сообщает 360.ru. Оператор неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в ДНР и ЛНР, он проводил в командировках по несколько месяцев в году, передает RT. Кто еще из российских журналистов погиб в зоне СВО — в материале URA.RU.

Прощание с военкором Никитой Цицаги: фото
Церемония прошла в зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ в Москве
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В зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве состоялось прощание с военкором News.ru Никитой Цицаги. Он погиб в результате удара ВСУ в ДНР. «Во время церемонии в прощальном зале ЦКБ распорядитель похорон зачитал телеграммы со словами поддержки семье, присланные от иностранных журналистов. В зале были венки от военных, с которыми работал Цицаги, коллег из СМИ, семьи и друзей, — сообщает ТАСС. На церемонию также приехал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов. Он добавил, что сейчас, если журналист надевает бронежилет с буквами ТВ или пресса, то он сразу же становится мишенью для украинских военных. По его словам, 10 лет назад такого не было, а бронежилеты с такими условными обозначениями были неким оберегом. «Никогда еще журналистский труд не был так опасен», — поделился Кондрашов. Друзья и коллеги военкора рассказали, что он работал на самых опасных участках спецоперации. Зачастую на линии боевого соприкосновения. Журналист погиб 16 июня в ДНР во время работы около Никольского монастыря. До этого в зоне спецоперации погиб оператор Валерий Кожин. Врачи пытались спасти его, однако безуспешно — ранения оказались смертельными, сообщает 360.ru. Оператор неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в ДНР и ЛНР, он проводил в командировках по несколько месяцев в году, передает RT. Кто еще из российских журналистов погиб в зоне СВО — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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