В Москве простились с погибшим в ДНР военкором Цицаги. Фото

22 июня 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

На прощание с военкором Никитой Цицаги приехал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве состоялось прощание с военкором News.ru Никитой Цицаги. Он погиб в результате удара ВСУ в ДНР. «Во время церемонии в прощальном зале ЦКБ распорядитель похорон зачитал телеграммы со словами поддержки семье, присланные от иностранных журналистов. В зале были венки от военных, с которыми работал Цицаги, коллег из СМИ, семьи и друзей, — сообщает ТАСС. На церемонию также приехал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов. Он добавил, что сейчас, если журналист надевает бронежилет с буквами ТВ или пресса, то он сразу же становится мишенью для украинских военных. По его словам, 10 лет назад такого не было, а бронежилеты с такими условными обозначениями были неким оберегом. «Никогда еще журналистский труд не был так опасен», — поделился Кондрашов. Новость по теме Кто из российских журналистов погиб в ходе СВО Друзья и коллеги военкора рассказали, что он работал на самых опасных участках спецоперации. Зачастую на линии боевого соприкосновения. Журналист погиб 16 июня в ДНР во время работы около Никольского монастыря. До этого в зоне спецоперации погиб оператор Валерий Кожин. Врачи пытались спасти его, однако безуспешно — ранения оказались смертельными, сообщает 360.ru. Оператор неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в ДНР и ЛНР, он проводил в командировках по несколько месяцев в году, передает RT. Кто еще из российских журналистов погиб в зоне СВО — в материале URA.RU. Церемония прошла в зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ в Москве Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве состоялось прощание с военкором News.ru Никитой Цицаги. Он погиб в результате удара ВСУ в ДНР. «Во время церемонии в прощальном зале ЦКБ распорядитель похорон зачитал телеграммы со словами поддержки семье, присланные от иностранных журналистов. В зале были венки от военных, с которыми работал Цицаги, коллег из СМИ, семьи и друзей, — сообщает ТАСС. На церемонию также приехал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов. Он добавил, что сейчас, если журналист надевает бронежилет с буквами ТВ или пресса, то он сразу же становится мишенью для украинских военных. По его словам, 10 лет назад такого не было, а бронежилеты с такими условными обозначениями были неким оберегом. «Никогда еще журналистский труд не был так опасен», — поделился Кондрашов. Друзья и коллеги военкора рассказали, что он работал на самых опасных участках спецоперации. Зачастую на линии боевого соприкосновения. Журналист погиб 16 июня в ДНР во время работы около Никольского монастыря. До этого в зоне спецоперации погиб оператор Валерий Кожин. Врачи пытались спасти его, однако безуспешно — ранения оказались смертельными, сообщает 360.ru. Оператор неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в ДНР и ЛНР, он проводил в командировках по несколько месяцев в году, передает RT. Кто еще из российских журналистов погиб в зоне СВО — в материале URA.RU.