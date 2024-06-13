Кто из российских журналистов погиб в ходе СВО

Умер оператор НТВ Кожин, пострадавший при обстреле ВСУ в Горловке

14 июня 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

Валерий Кожин скончался после удара ВСУ Фото: Владимир Бондаренко/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После атаки Вооруженных сил Украины скончался журналист НТВ Валерий Кожин. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. За время спецоперации в зоне боевых действий погибли более 30 российских журналистов. При каких обстоятельствах произошли трагедии — в материале URA.RU. Как скончался Валерий Кожин Вечером 13 июня Приходько рассказал, что предположительно 13 июня украинский беспилотник нанес прицельный удар по двум журналистам НТВ и их сопровождающему. Валерий Кожин скончался в результате удара, еще двое человек находятся в тяжелом состоянии. Это не первый случай нападения на журналистов из России. Еще 5 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств подчеркнул, что в зоне СВО погибло минимум 30 корреспондентов разных изданий. Военкор «Известий» Семен Еремин Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин погиб в зоне СВО во время съемки репортажа, сообщает издание. После второго сброса снаряда FPV-дрона мужчина получил ранения, от которых впоследствии и скончался. Он считался одним из лучших военкоров страны. С начала спецоперации он побывал на многих участках фронта — в Мариуполе, на «Азовстали» и в Марьинке. Он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Помимо этого, мужчина имел престижные федеральные награды. Вынос гроба с телом погибшего в зоне СВО военкора «Известий» Семена Еремина после церемонии прощания в МИЦ «Известия» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Журналист «Россия-24» Борис Максудов В 23 ноября 2023 года от полученных ранений погиб журналист телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Он был ранен осколочным боеприпасом во время атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ по группе российских журналистов 22 ноября. Его оперативно доставили в медицинское учреждение Минобороны России, однако врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Портрет погибшего корреспондента Бориса Максудова в офисе ВГТРК. Раненый в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов скончался 23 ноября 2023 года Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов незадолго до получения ранения в результате атаки украинского беспилотника на журналистов, готовивших материал Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев Во время атаки ВСУ в Запорожской области 22 июля 2023 года от артиллерийского удара пострадали журналисты РИА Новости и газеты «Известия». Они готовили материалы об обстрелах населенных пунктов. В результате удара погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Помимо этого, ранения получили фотокорреспондент издания Константин Михальчевский и два сотрудника «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Все журналисты и их сопровождающий ехали на одной машине. Ростислав Журавлев Фото: РИА Новости Два сотрудника телеканала «Таврия» От ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне 20 октября 2022 года погибли четыре человека, десять из них были ранены. Среди погибших были два сотрудника телеканала «Таврия», один из них — продюсер Олег Клоков, приехал в Херсонскую область ради работы в издании. До этого он успел поработать на «Первом канале», телеканале «Москва 24» и в издании RT. Константин Михальчевский, получивший ранение при обстреле ВСУ группы российских журналистов в Запорожской области, проходит лечение Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Алексей Ильяшевич погиб под Авдеевкой Во время боев под Авдеевкой 1 октября 2022 года погиб обозреватель калининградского онлайн-издания RuBaltic Алексей Ильяшевич, также сотрудничавший с сайтом «Sputnik Беларусь». Он вступил в ряды Народной милиции ДНР, в составе которой отправился в зону боевых действий. Дмитрий Шиков также лечится после ранений Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Полковник Сергей Постнов Ночью 14 июня 2022 года погиб военный журналист, полковник Сергей Постнов. Он был начальником группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии. В зоне СВО он участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. Мужчина успел получить несколько почетных наград, например, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Суворова. Роман Польшаков, получивший ранение при обстреле, проходит лечение Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Дарья Дугина и Владлен Татарский Журналистка и политолог Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа 2022 года в результате подрыва ее личного автомобиля. Девушка возвращалась домой с фестиваля «Традиция». ФСБ сообщили, что убийство организовано спецслужбами Украины. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военный корреспондент, блогер и писатель Владлен Татарский, принимавший участие в СВО с февраля 2022 года в качестве добровольца, погиб в результате взрыва 2 апреля 2023 года в кафе «Стрит-бар». Тогда Дарья Трепова подарила мужчине статуэтку, начиненную взрывчаткой. На фронте мужчина отвечал за управление БПЛА в батальоне «Восток» и освещал ход боевых действий. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад не дает нормально расследовать гибель военкоров Владимир Путин, отвечая на вопрос о погибших журналистах, уточнил, что страны Запада не дают расследовать гибель корреспондентов и выяснить детали их гибели. Западные организации, включая ЮНЕСКО, не отреагировали на убийство журналистов. «Вчера попрощались с Семеном Ереминым, военкором «Известий», которого ВСУшники целенаправленно и хладнокровно забросали с дронов разрывными боеприпасами, невзирая ни на какие плашки «Пресса», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После атаки Вооруженных сил Украины скончался журналист НТВ Валерий Кожин. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. За время спецоперации в зоне боевых действий погибли более 30 российских журналистов. При каких обстоятельствах произошли трагедии — в материале URA.RU. Вечером 13 июня Приходько рассказал, что предположительно 13 июня украинский беспилотник нанес прицельный удар по двум журналистам НТВ и их сопровождающему. Валерий Кожин скончался в результате удара, еще двое человек находятся в тяжелом состоянии. Это не первый случай нападения на журналистов из России. Еще 5 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств подчеркнул, что в зоне СВО погибло минимум 30 корреспондентов разных изданий. Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин погиб в зоне СВО во время съемки репортажа, сообщает издание. После второго сброса снаряда FPV-дрона мужчина получил ранения, от которых впоследствии и скончался. Он считался одним из лучших военкоров страны. С начала спецоперации он побывал на многих участках фронта — в Мариуполе, на «Азовстали» и в Марьинке. Он одним из первых делал репортажи из Волновахи в марте 2022 года, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город. Помимо этого, мужчина имел престижные федеральные награды. В 23 ноября 2023 года от полученных ранений погиб журналист телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Он был ранен осколочным боеприпасом во время атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ по группе российских журналистов 22 ноября. Его оперативно доставили в медицинское учреждение Минобороны России, однако врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Во время атаки ВСУ в Запорожской области 22 июля 2023 года от артиллерийского удара пострадали журналисты РИА Новости и газеты «Известия». Они готовили материалы об обстрелах населенных пунктов. В результате удара погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Помимо этого, ранения получили фотокорреспондент издания Константин Михальчевский и два сотрудника «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Все журналисты и их сопровождающий ехали на одной машине. От ракетного удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне 20 октября 2022 года погибли четыре человека, десять из них были ранены. Среди погибших были два сотрудника телеканала «Таврия», один из них — продюсер Олег Клоков, приехал в Херсонскую область ради работы в издании. До этого он успел поработать на «Первом канале», телеканале «Москва 24» и в издании RT. Во время боев под Авдеевкой 1 октября 2022 года погиб обозреватель калининградского онлайн-издания RuBaltic Алексей Ильяшевич, также сотрудничавший с сайтом «Sputnik Беларусь». Он вступил в ряды Народной милиции ДНР, в составе которой отправился в зону боевых действий. Ночью 14 июня 2022 года погиб военный журналист, полковник Сергей Постнов. Он был начальником группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии. В зоне СВО он участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. Мужчина успел получить несколько почетных наград, например, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Суворова. Журналистка и политолог Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа 2022 года в результате подрыва ее личного автомобиля. Девушка возвращалась домой с фестиваля «Традиция». ФСБ сообщили, что убийство организовано спецслужбами Украины. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. Военный корреспондент, блогер и писатель Владлен Татарский, принимавший участие в СВО с февраля 2022 года в качестве добровольца, погиб в результате взрыва 2 апреля 2023 года в кафе «Стрит-бар». Тогда Дарья Трепова подарила мужчине статуэтку, начиненную взрывчаткой. На фронте мужчина отвечал за управление БПЛА в батальоне «Восток» и освещал ход боевых действий. Владимир Путин, отвечая на вопрос о погибших журналистах, уточнил, что страны Запада не дают расследовать гибель корреспондентов и выяснить детали их гибели. Западные организации, включая ЮНЕСКО, не отреагировали на убийство журналистов. «Вчера попрощались с Семеном Ереминым, военкором «Известий», которого ВСУшники целенаправленно и хладнокровно забросали с дронов разрывными боеприпасами, невзирая ни на какие плашки «Пресса», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале.