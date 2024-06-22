Ракетная тревога в Курской области не сработала из-за DDos-атаки

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В Курской области ПВО сбила две украинские ракеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области во время удара ВСУ не сработала ракетная тревога из-за DDos-атаки. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«К сожалению, из-за DDos-атаки на серверы, произошел технический сбой и система оповещения не сработала вовремя», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что системы ПВО сбили две украинские ракеты в области, а последствия атаки устранены.

Ранее Смирнов сообщил, что 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины ликвидированы в течение суток в приграничных районах Курской области, передает «Национальная служба новостей». Для этого применилось стрелковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. 14 июня также ПВО сбили пять украинских БПЛА самолетного типа в небе над Курском, сообщает RT.

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В Курской области во время удара ВСУ не сработала ракетная тревога из-за DDos-атаки. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «К сожалению, из-за DDos-атаки на серверы, произошел технический сбой и система оповещения не сработала вовремя», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что системы ПВО сбили две украинские ракеты в области, а последствия атаки устранены. Ранее Смирнов сообщил, что 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины ликвидированы в течение суток в приграничных районах Курской области, передает «Национальная служба новостей». Для этого применилось стрелковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. 14 июня также ПВО сбили пять украинских БПЛА самолетного типа в небе над Курском, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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