Ракетная тревога в Курской области не сработала из-за DDos-атаки

22 июня 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

В Курской области ПВО сбила две украинские ракеты Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области во время удара ВСУ не сработала ракетная тревога из-за DDos-атаки. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «К сожалению, из-за DDos-атаки на серверы, произошел технический сбой и система оповещения не сработала вовремя», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что системы ПВО сбили две украинские ракеты в области, а последствия атаки устранены. Ранее Смирнов сообщил, что 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины ликвидированы в течение суток в приграничных районах Курской области, передает «Национальная служба новостей». Для этого применилось стрелковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. 14 июня также ПВО сбили пять украинских БПЛА самолетного типа в небе над Курском, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области во время удара ВСУ не сработала ракетная тревога из-за DDos-атаки. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «К сожалению, из-за DDos-атаки на серверы, произошел технический сбой и система оповещения не сработала вовремя», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что системы ПВО сбили две украинские ракеты в области, а последствия атаки устранены. Ранее Смирнов сообщил, что 37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины ликвидированы в течение суток в приграничных районах Курской области, передает «Национальная служба новостей». Для этого применилось стрелковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы. 14 июня также ПВО сбили пять украинских БПЛА самолетного типа в небе над Курском, сообщает RT.