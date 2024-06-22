Путин запретил требовать деньги с госпредприятий в новых регионах

Путин ввел мораторий на взыскание долгов с предприятий новых регионов России
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин подписал закон о моратории для предприятий новых регионов
Владимир Путин подписал закон о моратории для предприятий новых регионов Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории на взыскание долгов с предприятий новых регионов России, которые возникли до вхождения в состав РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Исполнительные документы о взыскании денежных средств с государственных и муниципальных предприятий <...> не подлежат принудительному исполнению», — говорится в документе. Согласно закону, все исполнительные производства по таким долгам будут прекращены, а сроки предъявления исполнительных документов — приостановлены до окончания моратория 1 января 2026 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года указ о вхождении в состав России четырех новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Решение было принято по итогам прошедших с 23 по 27 сентября референдумов.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о моратории на взыскание долгов с предприятий новых регионов России, которые возникли до вхождения в состав РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. «Исполнительные документы о взыскании денежных средств с государственных и муниципальных предприятий <...> не подлежат принудительному исполнению», — говорится в документе. Согласно закону, все исполнительные производства по таким долгам будут прекращены, а сроки предъявления исполнительных документов — приостановлены до окончания моратория 1 января 2026 года. Президент РФ Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года указ о вхождении в состав России четырех новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Решение было принято по итогам прошедших с 23 по 27 сентября референдумов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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