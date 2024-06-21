21 июня 2024

На Сургутском водохранилище пропал ребенок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На Сургутском водохранилище ищут мальчика, который ушел купаться и не вернулся
На Сургутском водохранилище ищут мальчика, который ушел купаться и не вернулся Фото:

На Сургутском водохранилище возле ГРЭС мальчик ушел купаться и не вернулся. Сейчас на месте работают спасатели и полиция, сообщил очевидец.

«Женщина проходила с вещами, говорит мальчик какой-то разделся, ушел купаться. И все, его нет. Сейчас люди собрались, катер привлекли спасательный, решают вопрос, куда он делся. … Она весь берег обошла, его не нашла. … Приехала полиция, спасатели», — рассказала сургутянка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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На Сургутском водохранилище возле ГРЭС мальчик ушел купаться и не вернулся. Сейчас на месте работают спасатели и полиция, сообщил очевидец. «Женщина проходила с вещами, говорит мальчик какой-то разделся, ушел купаться. И все, его нет. Сейчас люди собрались, катер привлекли спасательный, решают вопрос, куда он делся. … Она весь берег обошла, его не нашла. … Приехала полиция, спасатели», — рассказала сургутянка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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