На Сургутском водохранилище ищут мальчика, который ушел купаться и не вернулся
На Сургутском водохранилище возле ГРЭС мальчик ушел купаться и не вернулся. Сейчас на месте работают спасатели и полиция, сообщил очевидец.
«Женщина проходила с вещами, говорит мальчик какой-то разделся, ушел купаться. И все, его нет. Сейчас люди собрались, катер привлекли спасательный, решают вопрос, куда он делся. … Она весь берег обошла, его не нашла. … Приехала полиция, спасатели», — рассказала сургутянка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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