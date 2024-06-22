На территории ХМАО по состоянию на вечер 22 июня число земельных участков, затопленных паводком, увеличилось до 1578. Актуальную информацию о подтоплениях в регионе сообщает окружное Управление МЧС.
«На территории автономного округа затоплено 1578 приусадебных участка и 304 дачных домов в садовых товариществах. Пострадавшие участки находятся в Саранпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснина Нижневартовского района», — сообщается на сайте ведомства.
По данным управления, в Нижневартовске подтоплено 933 участка, в Мегионе — 256, в Лангепасе — 257, в Саранпауле — 37 участков. Кроме того, на территории Сургута 22 июня уровень Оби составляет 750 сантиметров, в Нижневартовске — вырос на 1 см и составил 968 см, а в реке Ляпин в районе поселка Саранпауль — снизился на 42 сантиметра.
Спасатели ранее спрогнозировали в Югре подтопление новых территорий. В ближайшее время от талых вод могут пострадать еще 59 земельных участков.
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