22 июня 2024

Патриарх Кирилл добился освобождения приговоренного на Украине митрополита

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Патриарх Кирилл помог освободить митрополита
Патриарх Кирилл помог освободить митрополита Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помог освободить митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, приговоренного на Украине к пяти годам лишения свободы. Об этом рассказали в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

«По ходатайству [Кирилла] в результате проведенных переговоров освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. <...> В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ОВЦС.

Ионафан был приговорен к пяти годам тюрьмы по обвинениям в действиях, направленных на изменение конституционного строя и посягательство на целостность Украины. После инсульта в марте 2024 года его поместили под домашний арест.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помог освободить митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, приговоренного на Украине к пяти годам лишения свободы. Об этом рассказали в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. «По ходатайству [Кирилла] в результате проведенных переговоров освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан. <...> В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте  ОВЦС. Ионафан был приговорен к пяти годам тюрьмы по обвинениям в действиях, направленных на изменение конституционного строя и посягательство на целостность Украины. После инсульта в марте 2024 года его поместили под домашний арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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