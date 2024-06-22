22 июня 2024

Орбан назвал завершение конфликта на Украине одной из главных целей Венгрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Орбан также пообещал бороться с мигрантами
Орбан также пообещал бороться с мигрантами Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан определил приоритеты венгерского председательства в Совете ЕС, которое начнётся 1 июля. Среди них значится завершение конфликта на Украине.

«Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение [конфликта на Украине]. И проблема миграции должна быть решена», — подчеркнул Орбан в интервью медиагруппе Funke.

Премьер также акцентировал внимание на вопросе миграции, упомянув о существующей в Венгрии системе рассмотрения заявок на убежище за пределами страны. Орбан пояснил, что мигранты должны обратиться за разрешением на въезд в венгерское посольство, например, в Белграде. Только после одобрения со стороны венгерских властей им будет разрешён въезд.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан определил приоритеты венгерского председательства в Совете ЕС, которое начнётся 1 июля. Среди них значится завершение конфликта на Украине. «Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение [конфликта на Украине]. И проблема миграции должна быть решена», — подчеркнул Орбан в интервью медиагруппе Funke. Премьер также акцентировал внимание на вопросе миграции, упомянув о существующей в Венгрии системе рассмотрения заявок на убежище за пределами страны. Орбан пояснил, что мигранты должны обратиться за разрешением на въезд в венгерское посольство, например, в Белграде. Только после одобрения со стороны венгерских властей им будет разрешён въезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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