22 июня 2024

В Челябинске вскрыли квартиру, где трупный запах умершей бабушки мучил жильцов

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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, арест, уаз, участковый, задержанный, подъезд, полиция, патрульный автомобиль, задержание
Квартиру открыли при содействии полиции Фото:

Сотрудники УК «Парк Сервис» вместе с участковым смогли попасть в квартиру, где трупный запах с зимы мучил жителей подъезда многоэтажного дома на Краснопольском проспекте, 5. После этого, по словам жильцов, резкий запах постепенно стал исчезать.

«Квартиру умершей бабушки представители управляющей компании совместно с участковым вскрыли. Пролили все хлоркой. Диван и вещи покойной вынесли и трупный запах стал исчезать», — передает слова соседки Анастасии сайт «74.ру».

Инженер «Парк Сервиса» Александр Мерлинг сообщил, что долгое время сотрудники управляющей компании не могли попасть в квартиру, поскольку у покойной не оказалось родственников. После жалоб жильцов к делу подключились сотрудники полиции и специалисты УК. Попав в квартиру, они смогли провести мероприятия по устранению резкого запаха.

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Сотрудники УК «Парк Сервис» вместе с участковым смогли попасть в квартиру, где трупный запах с зимы мучил жителей подъезда многоэтажного дома на Краснопольском проспекте, 5. После этого, по словам жильцов, резкий запах постепенно стал исчезать. «Квартиру умершей бабушки представители управляющей компании совместно с участковым вскрыли. Пролили все хлоркой. Диван и вещи покойной вынесли и трупный запах стал исчезать», — передает слова соседки Анастасии сайт «74.ру». Инженер «Парк Сервиса» Александр Мерлинг сообщил, что долгое время сотрудники управляющей компании не могли попасть в квартиру, поскольку у покойной не оказалось родственников. После жалоб жильцов к делу подключились сотрудники полиции и специалисты УК. Попав в квартиру, они смогли провести мероприятия по устранению резкого запаха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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