В Челябинске вскрыли квартиру, где трупный запах умершей бабушки мучил жильцов

Сотрудники УК «Парк Сервис» вместе с участковым смогли попасть в квартиру, где трупный запах с зимы мучил жителей подъезда многоэтажного дома на Краснопольском проспекте, 5. После этого, по словам жильцов, резкий запах постепенно стал исчезать.
«Квартиру умершей бабушки представители управляющей компании совместно с участковым вскрыли. Пролили все хлоркой. Диван и вещи покойной вынесли и трупный запах стал исчезать», — передает слова соседки Анастасии сайт «74.ру».
Инженер «Парк Сервиса» Александр Мерлинг сообщил, что долгое время сотрудники управляющей компании не могли попасть в квартиру, поскольку у покойной не оказалось родственников. После жалоб жильцов к делу подключились сотрудники полиции и специалисты УК. Попав в квартиру, они смогли провести мероприятия по устранению резкого запаха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!