22 июня 2024

Скандальный свердловский депутат продает бизнес и уезжает на Юг

Депутат думы Североуральска Коптяева продает бизнес и уезжает на Юг
© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Коптяева намеревается поработать в другом городе (архивное фото)
Ольга Коптяева намеревается поработать в другом городе (архивное фото) Фото:

Депутат думы Североуральска (Свердловская область) Ольга Коптяева продает свой бизнес — заведение «Кино Кафе» — и намерена уехать на Юг. Объявление она опубликовала на своей странице «ВКонтакте».

«Срочно продам готовый бизнес. Кино Кафе, город Североуральск… Мы все понимаем, что мне работать не дадут. У меня есть работа на Юге, и по закону я могу отсутствовать на думе шесть месяцев по уважительной причине. А уважительная причина — это работа в другом городе», — написала Коптяева. Помимо этого, она заявила, что в ее отношении началась «жесткая травля» со стороны городских властей.

Коптяева прославилась на весь регион своими публичным перепалками с горожанами. В конце мая коллеги-депутаты даже объявили ей публичное порицание за один из таких эпизодов, когда Коптяева в комментариях в соцсетях ругалась матом и угрожала случайному собеседнику. Также местная дума предложила направить обращение в правоохранительные органы.

Однако сама Коптяева настаивала, что грубила лишь в ответ на чужую грубость. «Я материлась, матерюсь и буду материться! Мне не важно ваше мнение и суждение, вы все не моя жизнь», — комментировала тогда она.

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Депутат думы Североуральска (Свердловская область) Ольга Коптяева продает свой бизнес — заведение «Кино Кафе» — и намерена уехать на Юг. Объявление она опубликовала на своей странице «ВКонтакте». «Срочно продам готовый бизнес. Кино Кафе, город Североуральск… Мы все понимаем, что мне работать не дадут. У меня есть работа на Юге, и по закону я могу отсутствовать на думе шесть месяцев по уважительной причине. А уважительная причина — это работа в другом городе», — написала Коптяева. Помимо этого, она заявила, что в ее отношении началась «жесткая травля» со стороны городских властей. Коптяева прославилась на весь регион своими публичным перепалками с горожанами. В конце мая коллеги-депутаты даже объявили ей публичное порицание за один из таких эпизодов, когда Коптяева в комментариях в соцсетях ругалась матом и угрожала случайному собеседнику. Также местная дума предложила направить обращение в правоохранительные органы. Однако сама Коптяева настаивала, что грубила лишь в ответ на чужую грубость. «Я материлась, матерюсь и буду материться! Мне не важно ваше мнение и суждение, вы все не моя жизнь», — комментировала тогда она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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