Свердловские депутаты наказали коллегу-матерщинницу. Скрин

30 мая 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Поведение Ольги Коптяевой из думы Североуральска обсудили на комиссии по этике Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Депутаты думы Североуральска (Свердловская область) наказали свою коллегу Ольгу Коптяеву, которая, общаясь с избирателями в одном из чатов, в нецензурной форме обвинила их в нежелании самостоятельно решать проблемы. Ей объявили публичное порицание, а жителям предложили обратиться еще и в полицию, следует из решения местной думы на официальном сайте. «Установить, что депутат Коптяева Ольга Борисовна публично использовала выражения нецензурной речи и угрозы общения в отношении жителей Североуральского городского округа, что является нарушением депутатской этики. Объявить Коптяевой О. Б. публичное порицание, информировать жителей о нарушении депутатом правил депутатской этики, предложить заявителю направить обращение в правоохранительные органы для принятия мер административного воздействия», — говорится в документе. Сама Ольга Коптяева еще до того, как начались разбирательства, заявила, что ничего криминального в своем поведении не видит. «Уважаемая Общественная палата и жители Североуральского округа, а именно Скоробогатова Светлана (речь об экс-директоре местного центра культуры, — прим. URA.RU). Вы можете разбирать меня хоть на кусочки, я вам ничем не обязана и думе тоже! Прежде чем разбирать и перемывать мои косточки нужно знать две стороны скандала. Вы не знаете, из-за чего такая реакция, вам всем скинули только мои маты, а как человек довел до такого мата, скрыли. Я материлась, матерюсь и буду материться! Мне неважно ваше мнение и суждение, вы все не моя жизнь», — написала Коптяева у себя на странице «ВКонтакте». Свою позицию депутат объяснила развернуто соцсети Ольги Коптяевой . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты думы Североуральска (Свердловская область) наказали свою коллегу Ольгу Коптяеву, которая, общаясь с избирателями в одном из чатов, в нецензурной форме обвинила их в нежелании самостоятельно решать проблемы. Ей объявили публичное порицание, а жителям предложили обратиться еще и в полицию, следует из решения местной думы на официальном сайте. «Установить, что депутат Коптяева Ольга Борисовна публично использовала выражения нецензурной речи и угрозы общения в отношении жителей Североуральского городского округа, что является нарушением депутатской этики. Объявить Коптяевой О. Б. публичное порицание, информировать жителей о нарушении депутатом правил депутатской этики, предложить заявителю направить обращение в правоохранительные органы для принятия мер административного воздействия», — говорится в документе. Сама Ольга Коптяева еще до того, как начались разбирательства, заявила, что ничего криминального в своем поведении не видит. «Уважаемая Общественная палата и жители Североуральского округа, а именно Скоробогатова Светлана (речь об экс-директоре местного центра культуры, — прим. URA.RU). Вы можете разбирать меня хоть на кусочки, я вам ничем не обязана и думе тоже! Прежде чем разбирать и перемывать мои косточки нужно знать две стороны скандала. Вы не знаете, из-за чего такая реакция, вам всем скинули только мои маты, а как человек довел до такого мата, скрыли. Я материлась, матерюсь и буду материться! Мне неважно ваше мнение и суждение, вы все не моя жизнь», — написала Коптяева у себя на странице «ВКонтакте».