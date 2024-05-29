29 мая 2024

Свердловские депутаты наказали коллегу-матерщинницу. Скрин

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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, конференция, депутат, стол, чиновник, правительство, дума, ноутбуки, зал заседания, заседание, собрание, женщина, форум, руки
Поведение Ольги Коптяевой из думы Североуральска обсудили на комиссии по этике Фото:

Депутаты думы Североуральска (Свердловская область) наказали свою коллегу Ольгу Коптяеву, которая, общаясь с избирателями в одном из чатов, в нецензурной форме обвинила их в нежелании самостоятельно решать проблемы. Ей объявили публичное порицание, а жителям предложили обратиться еще и в полицию, следует из решения местной думы на официальном сайте.

«Установить, что депутат Коптяева Ольга Борисовна публично использовала выражения нецензурной речи и угрозы общения в отношении жителей Североуральского городского округа, что является нарушением депутатской этики. Объявить Коптяевой О. Б. публичное порицание, информировать жителей о нарушении депутатом правил депутатской этики, предложить заявителю направить обращение в правоохранительные органы для принятия мер административного воздействия», — говорится в документе.

Сама Ольга Коптяева еще до того, как начались разбирательства, заявила, что ничего криминального в своем поведении не видит. «Уважаемая Общественная палата и жители Североуральского округа, а именно Скоробогатова Светлана (речь об экс-директоре местного центра культуры, — прим. URA.RU). Вы можете разбирать меня хоть на кусочки, я вам ничем не обязана и думе тоже! Прежде чем разбирать и перемывать мои косточки нужно знать две стороны скандала. Вы не знаете, из-за чего такая реакция, вам всем скинули только мои маты, а как человек довел до такого мата, скрыли. Я материлась, матерюсь и буду материться! Мне неважно ваше мнение и суждение, вы все не моя жизнь», — написала Коптяева у себя на странице «ВКонтакте».

Свою позицию депутат объяснила развернуто
Свою позицию депутат объяснила развернуто

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Депутаты думы Североуральска (Свердловская область) наказали свою коллегу Ольгу Коптяеву, которая, общаясь с избирателями в одном из чатов, в нецензурной форме обвинила их в нежелании самостоятельно решать проблемы. Ей объявили публичное порицание, а жителям предложили обратиться еще и в полицию, следует из решения местной думы на официальном сайте. «Установить, что депутат Коптяева Ольга Борисовна публично использовала выражения нецензурной речи и угрозы общения в отношении жителей Североуральского городского округа, что является нарушением депутатской этики. Объявить Коптяевой О. Б. публичное порицание, информировать жителей о нарушении депутатом правил депутатской этики, предложить заявителю направить обращение в правоохранительные органы для принятия мер административного воздействия», — говорится в документе. Сама Ольга Коптяева еще до того, как начались разбирательства, заявила, что ничего криминального в своем поведении не видит. «Уважаемая Общественная палата и жители Североуральского округа, а именно Скоробогатова Светлана (речь об экс-директоре местного центра культуры, — прим. URA.RU). Вы можете разбирать меня хоть на кусочки, я вам ничем не обязана и думе тоже! Прежде чем разбирать и перемывать мои косточки нужно знать две стороны скандала. Вы не знаете, из-за чего такая реакция, вам всем скинули только мои маты, а как человек довел до такого мата, скрыли. Я материлась, матерюсь и буду материться! Мне неважно ваше мнение и суждение, вы все не моя жизнь», — написала Коптяева у себя на странице «ВКонтакте».
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