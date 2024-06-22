Челябинск затопило ливнем, онлайн-трансляция

17:47 23.06.2024 Затопило ТРК Горки затопило. Сотрудники пытаются собственными силами справиться с водой и спасти имущество.
17:40 23.06.2024 На улице Енисейской вода по окна, сообщают URA.RU автомобилисты
17:31 23.06.2024 Затопило ТРК «Горки» на улице Артиллерийской в Челябинске.
17:29 23.06.2024 В низине затопило автодорогу Меридиан. Скопилась огромная пробка. Водители боятся покидать возвышенность.
17:24 23.06.2024 Двор дома 23 на Салютной полностью затоплен. Видео выложено в telegram-канале регионального отделения ЛДПР.
17:21 23.06.2024 В мэрии Челябинска заявили, что бригады «ЭВИС» устраняют последствия сильнейшего ливня. Работы ведутся во всех районах города.
«В первую очередь отрабатываются заявки с участков, где нет сетей ливневой канализации. Просим челябинцев не передвигаться по местам большого скопления воды и сразу сообщать о таких участках диспетчерам МБУ „ЭВИС“ по телефону 727-46-26», — говорится в сообщении мэрии
17:19 23.06.2024 Челябинск 23 июня затопило ливнем, о котором синоптики предупредили заранее.
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