22 июня 2024

Челябинск затопило ливнем, онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождик. Челябинск
Синоптики предупреждали о непогоде Фото:

17:47 23.06.2024 Затопило ТРК Горки затопило. Сотрудники пытаются собственными силами справиться с водой и спасти имущество.

17:40 23.06.2024 На улице Енисейской вода по окна, сообщают URA.RU автомобилисты

17:31 23.06.2024 Затопило ТРК «Горки» на улице Артиллерийской в Челябинске.

Ливень, Челябинск
Фото:

17:29 23.06.2024 В низине затопило автодорогу Меридиан. Скопилась огромная пробка. Водители боятся покидать возвышенность.

Ливень, Челябинск
Фото:

17:24 23.06.2024 Двор дома 23 на Салютной полностью затоплен. Видео выложено в telegram-канале регионального отделения ЛДПР.

17:21 23.06.2024 В мэрии Челябинска заявили, что бригады «ЭВИС» устраняют последствия сильнейшего ливня. Работы ведутся во всех районах города.

«В первую очередь отрабатываются заявки с участков, где нет сетей ливневой канализации. Просим челябинцев не передвигаться по местам большого скопления воды и сразу сообщать о таких участках диспетчерам МБУ „ЭВИС“ по телефону 727-46-26», — говорится в сообщении мэрии

17:19 23.06.2024 Челябинск 23 июня затопило ливнем, о котором синоптики предупредили заранее.

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17:47 23.06.2024 Затопило ТРК Горки затопило. Сотрудники пытаются собственными силами справиться с водой и спасти имущество. 17:40 23.06.2024 На улице Енисейской вода по окна, сообщают URA.RU автомобилисты 17:31 23.06.2024 Затопило ТРК «Горки» на улице Артиллерийской в Челябинске. 17:29 23.06.2024 В низине затопило автодорогу Меридиан. Скопилась огромная пробка. Водители боятся покидать возвышенность. 17:24 23.06.2024 Двор дома 23 на Салютной полностью затоплен. Видео выложено в telegram-канале регионального отделения ЛДПР. 17:21 23.06.2024 В мэрии Челябинска заявили, что бригады «ЭВИС» устраняют последствия сильнейшего ливня. Работы ведутся во всех районах города. «В первую очередь отрабатываются заявки с участков, где нет сетей ливневой канализации. Просим челябинцев не передвигаться по местам большого скопления воды и сразу сообщать о таких участках диспетчерам МБУ „ЭВИС“ по телефону 727-46-26», — говорится в сообщении мэрии 17:19 23.06.2024 Челябинск 23 июня затопило ливнем, о котором синоптики предупредили заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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